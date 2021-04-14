Россия подключит Белоруссию к Системе быстрых платежей

Москва, 14 апреля. Переводы денежных средств в Белоруссию по номеру телефона через Систему быстрых платежей, разработанной Банком России, будут доступны с середины будущего года.

Соответствующей информацией поделилась директор департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина, передает ТАСС.

«Многие страны на пространстве ЕАЭС так же, как и мы работают над развитием Систем быстрых платежей, а кто-то только планирует запускать эти системы. Мы уже на этом этапе прорабатываем возможности взаимодействия», — отметила она.

По ее словам, помимо интеграции Системы быстрых платежей (СБП), Центробанк прорабатывает возможность осуществления карточных переводов в Белоруссию, которые также запланированы к концу 2022 года.

СБП позволяет физлицам мгновенно переводить средства себе или другим лицам по номеру мобильного телефона, независимо от банка, в котором открыты счета отправителя или получателя. Для этого необходимо, чтобы финучреждения были подключены к системе. Банк России ранее сообщил о намерении увеличить количество переводов с использованием Системы быстрых платежей до 25% в течение нескольких лет.