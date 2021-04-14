ВВС США представили концепт-арт новейшего истребителя шестого поколения NGAD

Вашингтон, 14 апреля. Военно-воздушные силы Соединенных Штатов в двухгодичном отчете опубликовали концепт-арт истребителя последнего поколения Next Generation Air Dominance (NGAD).

Представленная новинка имеет уникальную форму «летающего крыла». Ее предназначением является обеспечение превосходства в воздухе благодаря цифровой инженерии, гибкой разработке ПО, а также открытым архитектурам, передает «Военное дело».

Отмечается, что бюджет программы разработки истребителя шестого поколения NGAD составляет около 9 миллиардов долларов на период с 2019 по 2025 год.

Ранее в СМИ сообщили, что самолеты транспортной авиации ВВС США C-130J Hercules совершили две посадки на территории Украины. Один из двух C-130J Hercules взлетел из столицы Латвии Риги, а второй отправился из аэродрома в немецком Штутгарте. Какие грузы могли находиться на борту, остается неизвестным, поскольку официальных заявлений по поводу поставок в Киеве не давали.