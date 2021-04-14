Телеведущая Екатерина Стриженова поздравила старшую дочь с 33-летием

Москва, 14 апреля. Телеведущая Екатерина Стриженова впервые стала мамой в возрасте 20 лет. Ее старшей дочери Анастасии 14 апреля исполнилось 33 года.

Екатерина и Александр Стриженовы одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Они познакомились на съемках фильма «Лидер», когда обоим было всего по 14 лет. Уже через два года Александр попросил у родителей возлюбленной руку и сердце, однако тогда будущая теща ответила отказом. Но Стриженов был упрям – он делал предложение Екатерине целых три раза. Под таким натиском мать будущей телеведущей сдалась.

Вскоре после свадьбы пара впервые стала родителями — у них родилась дочь Анастасия. Старшей дочери Стриженовых 14 апреля исполнилось 33 года. Звездная мама в своем Instagram-аккаунте опубликовала трогательное поздравление и показала совместное фото с наследницей.

«Настюша, ты родилась, когда нам было всего 20 лет, но это сделало нашу с папой жизнь осмысленной и ответственной! У нас было мало опыта, мало денег, но была любовь, а это лучший климат для выращивания счастливых детей! — обратилась к дочери Стриженова.

К поздравлениям в комментариях присоединились подписчики телеведущей. Они обратили внимание на красоту мамы и дочери, а также пожелали старшей наследнице Стриженовых счастливой семейной жизни и процветания, пишет «Вечерняя Москва».

Не так давно Екатерина Стриженова оступилась и упала в студии передачи «Время покажет», после чего она отправилась в Боткинскую больницу. Основной удар при падении пришелся на руку. Рентген показал сложный перелом со смещением.