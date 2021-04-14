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Постоянный голод может оказаться признаком опасных болезней

Постоянный голод может оказаться признаком опасных болезней

Москва, 14 апреля. Чувство голода, которое появляется вне зависимости от того, как давно человек ел, может свидетельствовать о серьезных заболеваниях.

Аппетит повышается при гипертиреозе или высокой кислотности желудочного сока, отметила врач-диетолог Наталья Круглова. Медик добавила, что следует насторожиться, если человек часто и много ест, но при этом не набирает вес, а наоборот, только худеет.

«Это как раз-таки признак развивающегося заболевания, например заболевания щитовидной железы», — отметила собеседница телеканала «Звезда».

Иногда чувство голода провоцируют стресс и тревожность. Часто это выражается в навязчивых мыслях о еде. Они возникают даже тогда, когда человек недавно перекусил. При этом наблюдаются сонливость, общий упадок сил и снижение работоспособности. Постоянное чувство голода может преследовать человека и в том случае, если он употребляет слишком много сладкого.

О феномене постоянного голода ранее рассказали британские ученые. Такая проблема возникает из-за периодических скачков сахара в крови. Об этом заявили специалисты из Королевского лондонского колледжа и медицинской научной компании ZOE.

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