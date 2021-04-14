Постоянный голод может оказаться признаком опасных болезней

Москва, 14 апреля. Чувство голода, которое появляется вне зависимости от того, как давно человек ел, может свидетельствовать о серьезных заболеваниях.

Аппетит повышается при гипертиреозе или высокой кислотности желудочного сока, отметила врач-диетолог Наталья Круглова. Медик добавила, что следует насторожиться, если человек часто и много ест, но при этом не набирает вес, а наоборот, только худеет.

«Это как раз-таки признак развивающегося заболевания, например заболевания щитовидной железы», — отметила собеседница телеканала «Звезда».

Иногда чувство голода провоцируют стресс и тревожность. Часто это выражается в навязчивых мыслях о еде. Они возникают даже тогда, когда человек недавно перекусил. При этом наблюдаются сонливость, общий упадок сил и снижение работоспособности. Постоянное чувство голода может преследовать человека и в том случае, если он употребляет слишком много сладкого.

О феномене постоянного голода ранее рассказали британские ученые. Такая проблема возникает из-за периодических скачков сахара в крови. Об этом заявили специалисты из Королевского лондонского колледжа и медицинской научной компании ZOE.