Елена Исинбаева показала забавный фотоколлаж с Бузовой и Загитовой

Москва, 14 апреля. Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева опубликовала на своей странице в Instagram забавный фотоколлаж c Ольгой Бузовой и Алиной Загитовой из шоу «Ледниковый период».

Легкоатлетка Елена Исинбаева в новом сезоне популярного проекта «Ледниковый период» заняла одно из судейских кресел. По словам спортсменки, участие в программе стало для нее незабываемым опытом. Кроме того, она познакомилась с большим количеством интересных людей.

Недавно Исинбаева поделилась забавным коллажем из снимков, сделанных на «Ледниковом периоде». В кадре легкоатлетка в компании певицы Ольги Бузовой и фигуристки Алины Загитовой заразительно смеется.

«Вспоминаю с теплом! Интересный был опыт и знакомства!» — подписала фото олимпийская чемпионка.

Участие Исинбаевой в качестве судьи в «Ледниковом периоде» вызвало немало споров. После первого же выпуска зрители писали в Сети, что легкоатлетка намеренно занижает оценки участникам.

На создателя проекта Илью Авербуха даже посыпались в Instagram многочисленные комментарии с требованием исключить спортсменку из состава жюри. Несмотря на свою строгость, Исинбаева, судя по всему, смогла подружиться со многими участниками проекта, включая Ольгу Бузову. Хотя певице больше остальных доставалось от чемпионки.

Недавно стало известно, что Бузова вновь появится в эфире Первого канала. На этот раз исполнительница хита «Мало половин» будет членом жюри КВН. Для звезды, по ее словам, это большая честь.