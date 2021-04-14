В Саранске представят фильм с Прилучным о национальном герое Мордовии

Саранск, 14 апреля. Снятый по мотивам событий Великой Отечественной войны фильм «Девятаев» жители Мордовии впервые увидят уже через десять дней. Эта картина о герое Советского Союза, с подвигом которого знаком каждый местный школьник. Уроженец республики, будучи в плену, угнал немецкий бомбардировщик. В главной роли — Павел Прилучный.

Михаил Девятаев родился в Торбеевском районе Мордовии и был 13-м ребенком в семье. Окончил Первое Чкаловское военное авиационное училище летчиков имени Климента Ворошилова. Отсчет сбитых вражеских самолетов он начал на третий день Великой Отечественной войны. Всего в боевом списке героя — девять летательных аппаратов.

Летчик-истребитель сам не раз попадал под вражеский огонь и в июле 1944 года, покидая горящий самолет с парашютом, был взят в плен. После неудачной попытки побега боец попал в лагерь смерти Заксенхаузен, где сменил имя и фамилию, а также статус «смертника» на «штрафника», и был отправлен на остров Узедом в ракетный центр Пенемюнде. Там Михаилу Девятаеву в составе десяти советских узников удалось сбежать на немецком истребителе Heinkel He 111. У штурвала был уроженец Мордовии.

«Для нас большая честь устраивать премьеру фильма на родине его героя. «Мордвин» — таким был позывной летчика-истребителя старшего лейтенанта Девятаева. Здесь у него на родине, в Мордовии, в Саранске, он национальный герой. Теперь про «Мордвина» узнают и жители всей страны — и этот позывной будет звучать с экранов по всей России, увековечив память о его подвиге и о его родине», — рассказал о фильме журналистам Тимур Бекмамбетов.

Ожидается, что премьеру в Саранске посетит и сам режиссер, а также родственники Михаила Девятаева и врио главы Мордовии Артем Здунов.

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