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Вакцина «Спутник V» стала лучшим проявлением мягкой силы России со времен Гагарина

Вакцина «Спутник V» стала лучшим проявлением мягкой силы России со времен Гагарина

Развертывание Россией вакцинных производств в рамках проектов международной промышленной кооперации способно стать не только эффективным инструментом «мягкой силы» Кремля, но и важной и вдобавок растущей долей отечественного наукоемкого экспорта.

К такому выводу пришел обозреватель ФАН, проанализировавший ситуацию вокруг продвижения отечественной вакцины «Спутник V» в мире.

Вакцина «Спутник V» стала лучшим проявлением мягкой силы России со времен Гагарина

Господин Бретон упрощает

12 апреля Индия стала 60-й (!) страной, одобрившей российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». По информации Российского фонда прямых инвестиций, теперь она одобрена в странах с общим населением 3 миллиарда человек, или 40% населения Земли.

Это совершенно феноменальный результат трудов российских специалистов. Прямо на наших глазах феномен «Спутника V» вышел за чисто медицинские рамки, превратившись в мощнейший фактор soft power — «мягкой силы» России. Какие это открывает перспективы перед нашей страной?

Давайте разберемся.

Как бы ни спорили ковидоскептики, но пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 действительно стала водоразделом современной цивилизации, поделив наше время на «до» и «после». По своему влиянию на человечество коронавирус оказался сравним с «испанкой» начала прошлого века. Он стал причиной многих бед гражданского общества — его поражения в правах, обрушения среднего и малого бизнеса, кризиса национальных государств (чьих ресурсов не хватало для эффективного реагирования) и современных политических союзов (которые показали свою полную неэффективность).

Можно с уверенность сказать, что третья и четвертая волны ковида в Европе стали возможными из-за властей Евросоюза, не сумевших эффективно распорядиться весьма и весьма большими ресурсами. Мало того, в условиях небывало высокой для Европы смертности ЕС и НАТО упрямо продолжали продуцировать устаревшие русофобские лозунги. Эта политическая неадекватность явилась одной из весомых причин острого кризиса доверия и легитимности ЕС в глазах лидеров и жителей стран Старого Света.

Отсутствие надлежащего контроля над разработкой вакцины со стороны европейских регуляторов стало также причиной множественных случаев осложнений от вакцины AstraZeneca. В итоге европейский регулятор признал прямую связь между вакцинацией AstraZeneca и последующими случаями тромбоза, в том числе со смертельным исходом. Данное обстоятельство привело к массовому отказу мировых держав от европейской вакцины.

Кстати, сейчас похожая история с вакцинацией, вызывающей тромбоз, начинается и с препаратом американской компании Johnson & Johnson. На основании этого 13 апреля Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, а также американский Центр по контролю и профилактике заболеваний рекомендовали приостановить вакцинацию изделием этой компании.

Впрочем, вернемся к делам европейским, где к медицинскому кризису прибавился кризис политический.

Вакцина «Спутник V» стала лучшим проявлением мягкой силы России со времен Гагарина

ЕС, как структура, ответственная за контроль качества вакцины и проведение вакцинации в целом, занял откровенно враждебную позицию по отношению к российским вакцинам. В первую очередь это касалось их флагмана — «Спутника V». К безосновательным враждебным высказываниям добавилась политика саботажа: Москва подала в ЕС заявку на регистрацию этой вакцины еще в августе прошлого года, но результата нет до сих пор. Показательно, что на фоне явной попытки Брюсселя блокировать продвижение российской вакцины на европейский рынок, предназначенные для производства в Индии и Южной Корее клоны AstraZeneca (CoviShield и другие) получили в соответствующем комитете ЕС регистрацию за неполные два месяца.

Результатом неконструктивных действий Брюсселя стал масштабный кризис вакцинации и ухудшающаяся эпидемиологическая ситуация в Европе. По итогам 2021 года смертность в ЕС достигла поистине рекордных показателей за все время с момента окончания Второй мировой войны! В немалой степени это оказалось связано не только с «качеством» препарата AstraZeneca и дезорганизацией его поставок, но и с банальным отсутствием выбора вакцин.

Соединенные Штаты устами президента Джо Байдена четко дали понять, что вакцина Pfizer поступит на европейский и прочие рынки только после окончания массовой вакцинации в Северной Америке. С учетом имеющихся, мягко говоря, претензий к AstraZeneca и блокирования Брюсселем регистрации «Спутника V» заявление Байдена спровоцировало настоящий бунт европейских политиков. Ряд из них, например премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявили о своей готовности закупить российскую вакцину у Москвы напрямую — в обход структур Евросоюза. Довольно быстро этот тренд стал общеевропейским: после отказа от AstraZeneca свое желание приобрести «Спутник V» озвучили Австрия и ФРГ.

В начале апреля 2021 года уже 60 стран одобрили «Спутник V», но… только не ЕС. Евробюрократы и лоббисты западных фармкорпораций продолжали прилагать титанические усилия, чтобы избежать конкуренции российской вакцины с препаратами, выпущенными на Западе. Добавляла сюра в эту картину очередь из послов западных государств, выстроившихся в Москве на вакцинацию.

Это было бы смешно, если не было бы столь печально. В то время как первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек трубил: «Чехия должна быть одной из первых стран Евросоюза, которые купят российскую вакцину!» — а мэр французской Ниццы Кристиан Эстрози оформлял предварительный заказ на поставку «Спутника V», еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, курирующий в Еврокомиссии политику в области вакцинации, флегматично признавал, что регистрация «Спутника V», конечно, «затянулась» и поэтому… теперь с ней торопиться вовсе смысла нет.

«Для нашей цели — привить по возможности всех европейцев летом — «Спутник V» придет попросту слишком поздно», — заявил Бретон.

Какое может быть «поздно», если вирус активно мутирует, из-за чего любая вакцина имеет достаточно ограниченный срок действия? Ведь это, в свою очередь, означает перспективу ежегодной вакцинации по типу мероприятий, направленных против гриппа.

Словом, господин Бретон явно не прав.

Вакцина «Спутник V» стала лучшим проявлением мягкой силы России со времен Гагарина

Основа для глобальных альянсов

Пока в ЕС продолжают препираться, поговорим о России.

На фоне острого внешнеполитического кризиса, вызванного текущим обострением конфликта в Донбассе, тема эпидемиологической безопасности и сотрудничества на базе производства вакцин становится для Москвы магистральной. Россия оказалась единственной в мире страной, которая все время кризиса оказывала прямую медицинскую помощь государствам, наиболее пострадавшим от пандемии. В дальнейшем российские власти поразили мир, не раз оказывая гуманитарную помощь уже своей вакциной — да еще предоставляя ее бесплатно!

Все это происходило на фоне беспрецедентного парада политического эгоизма, возглавляемого Соединенными Штатами. Ни Вашингтон, ни какие-либо альянсы под его эгидой не оказали эффективной помощи европейцам в тот момент, когда Старый Свет накрыла первая волна пандемии и страны ЕС были вынуждены выживать по принципу «каждый сам за себя». Это был тот самый момент, когда европейские страны в панике воровали друг у друга грузы медицинского назначения!..

Помогая другим, Россия оказалась также единственной страной, где вакцина официально продемонстрировала нулевую смертность от осложнений. Наконец, только наша страна смогла организовать разработку и последующее «принятие на вооружение» сразу трех вакцин — это «Спутник V» от Института им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от Центра вирусологии «Вектор» и «КовиВак» разработки Центра имени Чумакова.

Но это еще не все: в России продолжают создаваться все новые и новые вакцины против коронавируса и их разнообразные версии! Это открывает для Москвы возможность не только проводить гуманитарные акции по всему миру, но и создавать успешные международные проекты промышленной кооперации.

Западный мир показал свою пещерную дикость, используя пандемию в политических целях. Пример тому — противодействие регистрации российских вакцин, а также эмбарго на поставки вакцин в «неправильные» страны — такие, как Иран или Сирия. Получается, что пандемия не ослабила, а до крайности усилила международные противоречия.

Ряд экспертов не без оснований утверждают, что затягивание ковидного кризиса в ЕС далеко не случайно. Это вполне может быть связано с действиями международных наднациональных институтов (ЕС, МВФ), банковской сферы и фарм-лобби, получающих сверхприбыли именно в условиях пандемии. В дальнейшем вакцинация даже может стать для Вашингтона и Брюсселя инструментом политического давления и шантажа. По крайней мере, США и ЕС движутся в этом направлении семимильными шагами.

Вакцина «Спутник V» стала лучшим проявлением мягкой силы России со времен Гагарина

Россия в данном случае может не только выступить как разрушитель этой деструктивной тенденции, но и сделать производство вакцин центральным направлением международного торгово-технического сотрудничества.

Наша страна фактически первой успела апробировать и запустить проекты промышленной кооперации по созданию вакцины. В качестве стартового проекта можно упомянуть развертывание такого производства в Казахстане, где пандемия приняла масштабы национальной катастрофы. Совместными усилиями Москвы и Нур-Султана была запущена массовая вакцинация, что позволило Казахстану избежать четвертой волны пандемии.

«Спутник V» сейчас — одна из самых простых в производстве, хранении и перевозке вакцин. Развертывание Россией вакцинных производств в рамках проектов международной промышленной кооперации способно стать не только эффективным инструментом «мягкой силы» РФ, но и важной растущей долей наукоемкого экспорта.

Рынок здесь огромен. Впервые за много лет им может стать территория Западной и Центральной Европы, стран Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии. Совместное изучение и производство позволят оперативно реагировать на всевозможные мутации и изменение вируса, создавать новые обновленные варианты вакцин, наращивать опыт промышленной кооперации и, что немаловажно, получать столь необходимые для новых разработок инвестиции.

Нельзя сказать, что на пути к этим достижениям у России нет никаких препятствий — еще как есть! В частности, для запуска упомянутых проектов нашей стране необходимо продемонстрировать не только успешные медицинские свойства вакцины, но и эффективный опыт массовой вакцинации. Пока Россия находится в аутсайдерах по массовому вакцинированию населения. Во многом причиной этого стало неэффективное управление ситуацией в регионах. Ясно, что без опыта массового вакцинирования собственного населения успешный экспорт вакцин будет затруднителен. В то же время Россия — единственная европейская страна, избежавшая новой волны пандемии, и этот нюанс иностранным наблюдателям говорит о многом…

Развертывание проектов промышленной кооперации по производству вакцины способно стать локомотивом сотрудничества России в других наукоемких сферах, в первую очередь — в сфере медицинских препаратов и медицинской техники, где у нашей страны присутствует огромный запрос на импортозамещение и получение новых навыков. Здесь нужны не только инвестиции или трансфер технологий, но и значительный, объединенный рынок. Все это может стать основой для формирования новых глобальных технологических альянсов, объединенных покупательской способностью совместных рынков, технологий и производств.

Вакцина «Спутник V» стала лучшим проявлением мягкой силы России со времен Гагарина

Гагарин, автомат Калашникова и «Спутник V»

К сожалению, времена Юрия Гагарина и Сергея Королева, когда наша страна прочно ассоциировалась в мире с успехами в космической гонке, прошли. Сегодня Россия на международном рынке имеет заслуженную репутацию надежного партнера по военно-техническому сотрудничеству. Однако в данный момент мы уверенно движемся к новой реальности, в которой на нашей международной «витрине» к образам гагаринской улыбки и автомата Калашникова добавится, как символ спасения человеческой жизни, вакцина «Спутник V».

Российская вакцина — это наша «мягкая», но очень мощная сила. Этого не надо стесняться, этим следует пользоваться.

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