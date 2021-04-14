Вакцина «Спутник V» стала лучшим проявлением мягкой силы России со времен Гагарина

Развертывание Россией вакцинных производств в рамках проектов международной промышленной кооперации способно стать не только эффективным инструментом «мягкой силы» Кремля, но и важной и вдобавок растущей долей отечественного наукоемкого экспорта.

К такому выводу пришел обозреватель ФАН, проанализировавший ситуацию вокруг продвижения отечественной вакцины «Спутник V» в мире.

Господин Бретон упрощает

12 апреля Индия стала 60-й (!) страной, одобрившей российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». По информации Российского фонда прямых инвестиций, теперь она одобрена в странах с общим населением 3 миллиарда человек, или 40% населения Земли.

Это совершенно феноменальный результат трудов российских специалистов. Прямо на наших глазах феномен «Спутника V» вышел за чисто медицинские рамки, превратившись в мощнейший фактор soft power — «мягкой силы» России. Какие это открывает перспективы перед нашей страной?

Давайте разберемся.

Как бы ни спорили ковидоскептики, но пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 действительно стала водоразделом современной цивилизации, поделив наше время на «до» и «после». По своему влиянию на человечество коронавирус оказался сравним с «испанкой» начала прошлого века. Он стал причиной многих бед гражданского общества — его поражения в правах, обрушения среднего и малого бизнеса, кризиса национальных государств (чьих ресурсов не хватало для эффективного реагирования) и современных политических союзов (которые показали свою полную неэффективность).

Можно с уверенность сказать, что третья и четвертая волны ковида в Европе стали возможными из-за властей Евросоюза, не сумевших эффективно распорядиться весьма и весьма большими ресурсами. Мало того, в условиях небывало высокой для Европы смертности ЕС и НАТО упрямо продолжали продуцировать устаревшие русофобские лозунги. Эта политическая неадекватность явилась одной из весомых причин острого кризиса доверия и легитимности ЕС в глазах лидеров и жителей стран Старого Света.

Отсутствие надлежащего контроля над разработкой вакцины со стороны европейских регуляторов стало также причиной множественных случаев осложнений от вакцины AstraZeneca. В итоге европейский регулятор признал прямую связь между вакцинацией AstraZeneca и последующими случаями тромбоза, в том числе со смертельным исходом. Данное обстоятельство привело к массовому отказу мировых держав от европейской вакцины.

Кстати, сейчас похожая история с вакцинацией, вызывающей тромбоз, начинается и с препаратом американской компании Johnson & Johnson. На основании этого 13 апреля Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, а также американский Центр по контролю и профилактике заболеваний рекомендовали приостановить вакцинацию изделием этой компании.

Впрочем, вернемся к делам европейским, где к медицинскому кризису прибавился кризис политический.

ЕС, как структура, ответственная за контроль качества вакцины и проведение вакцинации в целом, занял откровенно враждебную позицию по отношению к российским вакцинам. В первую очередь это касалось их флагмана — «Спутника V». К безосновательным враждебным высказываниям добавилась политика саботажа: Москва подала в ЕС заявку на регистрацию этой вакцины еще в августе прошлого года, но результата нет до сих пор. Показательно, что на фоне явной попытки Брюсселя блокировать продвижение российской вакцины на европейский рынок, предназначенные для производства в Индии и Южной Корее клоны AstraZeneca (CoviShield и другие) получили в соответствующем комитете ЕС регистрацию за неполные два месяца.

Результатом неконструктивных действий Брюсселя стал масштабный кризис вакцинации и ухудшающаяся эпидемиологическая ситуация в Европе. По итогам 2021 года смертность в ЕС достигла поистине рекордных показателей за все время с момента окончания Второй мировой войны! В немалой степени это оказалось связано не только с «качеством» препарата AstraZeneca и дезорганизацией его поставок, но и с банальным отсутствием выбора вакцин.

Соединенные Штаты устами президента Джо Байдена четко дали понять, что вакцина Pfizer поступит на европейский и прочие рынки только после окончания массовой вакцинации в Северной Америке. С учетом имеющихся, мягко говоря, претензий к AstraZeneca и блокирования Брюсселем регистрации «Спутника V» заявление Байдена спровоцировало настоящий бунт европейских политиков. Ряд из них, например премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявили о своей готовности закупить российскую вакцину у Москвы напрямую — в обход структур Евросоюза. Довольно быстро этот тренд стал общеевропейским: после отказа от AstraZeneca свое желание приобрести «Спутник V» озвучили Австрия и ФРГ.

В начале апреля 2021 года уже 60 стран одобрили «Спутник V», но… только не ЕС. Евробюрократы и лоббисты западных фармкорпораций продолжали прилагать титанические усилия, чтобы избежать конкуренции российской вакцины с препаратами, выпущенными на Западе. Добавляла сюра в эту картину очередь из послов западных государств, выстроившихся в Москве на вакцинацию.

Это было бы смешно, если не было бы столь печально. В то время как первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек трубил: «Чехия должна быть одной из первых стран Евросоюза, которые купят российскую вакцину!» — а мэр французской Ниццы Кристиан Эстрози оформлял предварительный заказ на поставку «Спутника V», еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, курирующий в Еврокомиссии политику в области вакцинации, флегматично признавал, что регистрация «Спутника V», конечно, «затянулась» и поэтому… теперь с ней торопиться вовсе смысла нет.

«Для нашей цели — привить по возможности всех европейцев летом — «Спутник V» придет попросту слишком поздно», — заявил Бретон.

Какое может быть «поздно», если вирус активно мутирует, из-за чего любая вакцина имеет достаточно ограниченный срок действия? Ведь это, в свою очередь, означает перспективу ежегодной вакцинации по типу мероприятий, направленных против гриппа.

Словом, господин Бретон явно не прав.

Основа для глобальных альянсов

Пока в ЕС продолжают препираться, поговорим о России.

На фоне острого внешнеполитического кризиса, вызванного текущим обострением конфликта в Донбассе, тема эпидемиологической безопасности и сотрудничества на базе производства вакцин становится для Москвы магистральной. Россия оказалась единственной в мире страной, которая все время кризиса оказывала прямую медицинскую помощь государствам, наиболее пострадавшим от пандемии. В дальнейшем российские власти поразили мир, не раз оказывая гуманитарную помощь уже своей вакциной — да еще предоставляя ее бесплатно!

Все это происходило на фоне беспрецедентного парада политического эгоизма, возглавляемого Соединенными Штатами. Ни Вашингтон, ни какие-либо альянсы под его эгидой не оказали эффективной помощи европейцам в тот момент, когда Старый Свет накрыла первая волна пандемии и страны ЕС были вынуждены выживать по принципу «каждый сам за себя». Это был тот самый момент, когда европейские страны в панике воровали друг у друга грузы медицинского назначения!..

Помогая другим, Россия оказалась также единственной страной, где вакцина официально продемонстрировала нулевую смертность от осложнений. Наконец, только наша страна смогла организовать разработку и последующее «принятие на вооружение» сразу трех вакцин — это «Спутник V» от Института им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от Центра вирусологии «Вектор» и «КовиВак» разработки Центра имени Чумакова.

Но это еще не все: в России продолжают создаваться все новые и новые вакцины против коронавируса и их разнообразные версии! Это открывает для Москвы возможность не только проводить гуманитарные акции по всему миру, но и создавать успешные международные проекты промышленной кооперации.

Западный мир показал свою пещерную дикость, используя пандемию в политических целях. Пример тому — противодействие регистрации российских вакцин, а также эмбарго на поставки вакцин в «неправильные» страны — такие, как Иран или Сирия. Получается, что пандемия не ослабила, а до крайности усилила международные противоречия.

Ряд экспертов не без оснований утверждают, что затягивание ковидного кризиса в ЕС далеко не случайно. Это вполне может быть связано с действиями международных наднациональных институтов (ЕС, МВФ), банковской сферы и фарм-лобби, получающих сверхприбыли именно в условиях пандемии. В дальнейшем вакцинация даже может стать для Вашингтона и Брюсселя инструментом политического давления и шантажа. По крайней мере, США и ЕС движутся в этом направлении семимильными шагами.

Россия в данном случае может не только выступить как разрушитель этой деструктивной тенденции, но и сделать производство вакцин центральным направлением международного торгово-технического сотрудничества.

Наша страна фактически первой успела апробировать и запустить проекты промышленной кооперации по созданию вакцины. В качестве стартового проекта можно упомянуть развертывание такого производства в Казахстане, где пандемия приняла масштабы национальной катастрофы. Совместными усилиями Москвы и Нур-Султана была запущена массовая вакцинация, что позволило Казахстану избежать четвертой волны пандемии.

«Спутник V» сейчас — одна из самых простых в производстве, хранении и перевозке вакцин. Развертывание Россией вакцинных производств в рамках проектов международной промышленной кооперации способно стать не только эффективным инструментом «мягкой силы» РФ, но и важной растущей долей наукоемкого экспорта.

Рынок здесь огромен. Впервые за много лет им может стать территория Западной и Центральной Европы, стран Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии. Совместное изучение и производство позволят оперативно реагировать на всевозможные мутации и изменение вируса, создавать новые обновленные варианты вакцин, наращивать опыт промышленной кооперации и, что немаловажно, получать столь необходимые для новых разработок инвестиции.

Нельзя сказать, что на пути к этим достижениям у России нет никаких препятствий — еще как есть! В частности, для запуска упомянутых проектов нашей стране необходимо продемонстрировать не только успешные медицинские свойства вакцины, но и эффективный опыт массовой вакцинации. Пока Россия находится в аутсайдерах по массовому вакцинированию населения. Во многом причиной этого стало неэффективное управление ситуацией в регионах. Ясно, что без опыта массового вакцинирования собственного населения успешный экспорт вакцин будет затруднителен. В то же время Россия — единственная европейская страна, избежавшая новой волны пандемии, и этот нюанс иностранным наблюдателям говорит о многом…

Развертывание проектов промышленной кооперации по производству вакцины способно стать локомотивом сотрудничества России в других наукоемких сферах, в первую очередь — в сфере медицинских препаратов и медицинской техники, где у нашей страны присутствует огромный запрос на импортозамещение и получение новых навыков. Здесь нужны не только инвестиции или трансфер технологий, но и значительный, объединенный рынок. Все это может стать основой для формирования новых глобальных технологических альянсов, объединенных покупательской способностью совместных рынков, технологий и производств.

Гагарин, автомат Калашникова и «Спутник V»

К сожалению, времена Юрия Гагарина и Сергея Королева, когда наша страна прочно ассоциировалась в мире с успехами в космической гонке, прошли. Сегодня Россия на международном рынке имеет заслуженную репутацию надежного партнера по военно-техническому сотрудничеству. Однако в данный момент мы уверенно движемся к новой реальности, в которой на нашей международной «витрине» к образам гагаринской улыбки и автомата Калашникова добавится, как символ спасения человеческой жизни, вакцина «Спутник V».

Российская вакцина — это наша «мягкая», но очень мощная сила. Этого не надо стесняться, этим следует пользоваться.