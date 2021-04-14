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Патрушев рассказал, как Киев при поддержке США может организовать провокации против Крыма

Патрушев рассказал, как Киев при поддержке США может организовать провокации против Крыма

Севастополь, 14 апреля. Киев готовит провокации, чтобы спровоцировать масштабные боевые действия на территории Крыма. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По его словам, на Украине созданы центры для подготовки диверсионно-разведывательных групп, которые могут быть задействованы в террористических актах на территории России и других государств. Он также напомнил, что новая стратегия военной безопасности Киева прямо определяет Москву как «военного врага».

«Поводом для начала военных действий могут стать организованные Украиной при поддержке США провокации с гибелью военнослужащих и потерей военной техники», — сказал Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Крыму.

Он также добавил, что украинские спецслужбы уже пытаются совершать в регионе диверсии и террористические акты, прежде всего на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения.

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