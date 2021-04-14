Москва, 14 апреля. Возможное введение в РФ обязанности отцов оплачивать не менее половины затрат на беременность справедливо, считает депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Парламентарий прокомментировал принятый в американском штате Юта закон, подразумевающий обязанность биологических отцов компенсировать матерям половину затрат на беременность. Также они должны оплачивать 50% от стоимости родов и медицинской страховки.

Инициатива справедлива с моральной и нравственной точки зрения, считает Вострецов. Он объяснил, что мужчинам следует быть разборчивыми в своих связях и делать все для того, чтобы дать ребенку жизнь.

«Я считаю, что это и ответственность в обществе повысит. Если люди вступают в половую связь, и они совершеннолетние, они сознательные, они должны понимать, что от этой связи бывают дети, это не шутки. Если потребуется, я готов разработать такие поправки в закон», — заявил депутат в комментарии Агентству городских новостей «Москва».

Несколькими днями ранее депутат Сергей Вострецов почти память узников фашистских концлагерей. В мероприятии вместе с ним участие принимали представители Смольного и жители Санкт-Петербурга.