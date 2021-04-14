Истребители Су-35С впервые сопроводят ракетоносец Ту-160 на параде Победы в Москве

Москва, 14 апреля. Стратегический ракетоносец Ту-160 дальней авиации впервые получит в сопровождение четверку истребителей Су-35С на параде Победы.

Об этом сообщил журналистам начальник воздушно-огневой и тактической подготовки Центра показа авиационной техники Александр Ивашкин.

«Пролет над Красной площадью мы планируем традиционным строем, но в этом году добавилась группа в составе самолета Ту-160 в сопровождении четверки истребителей Су-35 авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи»», — отметил Ивашкин.

По его словам, тренировка проходила в непростых метеоусловиях, однако летчики готовы выполнять поставленные задачи вне зависимости от погоды.

Заместитель командира 237-го Центра показа авиационной техники имени И. Н. Кожедуба по летной подготовке полковник Сергей Осяйкин, в свою очередь, добавил, что болтанка, появляющаяся из-за прогрева атмосферы в приземном слое, очень усложняет процесс пилотирования.

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