Кремль ужесточил требования к журналистам для очной работы на послании Путина

Москва, 14 апреля. Правила для работы журналистов на ежегодном послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию ужесточили в Кремле.

Обязательным условием для допуска на площадку всех участников мероприятия было наличие двух отрицательных ПЦР-тестов, датированных 17 и 20 апреля. Согласно новым ужесточенным требованиям, для работы на послании Путина аккредитованным журналистам придется предъявить три отрицательных анализа.

Забор материала для лабораторного исследования необходимо провести 16–17, 19 и 20 апреля, говорится в сообщении Кремля. Представители СМИ должны предъявить на входе справки исключительно в распечатанном виде.

Послание главы государства Федеральному собранию пройдет в очном режиме 21 апреля, сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Мероприятие состоится в центральном выставочном зале «Манеж».