Пострадавший при тушении Невской мануфактуры пожарный переведен в другую больницу

Санкт-Петербург, 14 апреля. Сотрудник МЧС, участвовавший в ликвидации огня на Невской мануфактуре, продолжит лечение в ВЦЭРМ имени Никифорова.

Один из двух пожарных, получивших тяжелые травмы при ликвидации возгорания на предприятии «Невская мануфактура», был переведен из НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе во ВЦЭРМ имени Никифорова МЧС России для прохождения дальнейшего лечения, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Ранее другой сотрудник МЧС, участвовавший в тушении пожара, был выписан из больницы, писал ФАН.