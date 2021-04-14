Политолог оценил предложение Псаки ввести санкции за передвижение российских войск

Санкт-Петербург, 14 апреля. Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» прокомментировал предложение американского советника Джен Псаки ввести санкции за передвижение российских войск внутри страны. Эксперт посчитал, что Америка снова беспредельничает.

«Вспомните, как они пытались объяснить корреспонденту, почему их беспокоит передвижение именно российских танков, они же запутались в трех соснах. Надеюсь, Байден сейчас сможет открыто обсудить проблему, и тут не надо поддерживать заваренную Киевом кашу. Все американские министры заявляют: «Давайте поддержим Украину», но то же самое было и в Грузии. Думаю, сегодня они перестанут так активно педалировать свою активную роль по поддержанию Киева», — поделился мнением Андрей Кошкин.

Ранее Андрей Кошкин подробно рассказал, какие уровни конфликта между Россией и НАТО существуют на сегодняшний день. По его словам, их всего четыре: геополитический, общеевропейский, межгосударственный и внутригосударственный.