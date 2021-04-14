Рособрнадзор насчитал в Дагестане полторы сотни школ с низкими результатами»

Махачкала, 14 апреля. На территории Дагестана находится более 150 школ, которые испытывают проблемы с кадрами, укомплектованностью и в целом с качеством образования. С такими образовательными учреждениями будет проводиться адресная работа.

По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, который с рабочим визитом посетил республику, всего так называемых школ «с низкими результатами» в стране насчитывается 30% от общего числа. Для них разработана специальная методика работы.

«В этом году Рособрнадзор вместе с министерством просвещения России отобрал по стране 252 школы и на них в 25 субъектах страны отрабатывается методика работы с такими учебными заведениями. Со следующего года все такие школы, которых 30%, будут под нашим контролем выполнять методические рекомендации и улучшать у себя ситуацию. В Дагестане 155 таких школ», — рассказал Музаев на совещании по вопросам образования в правительстве республики.

Он уточнил, что испытывающие проблемы школы включены в проект «500+» национального проекта «Образование». Для них разработан план, который позволит улучшить в них ситуацию.

«Мы делаем акцент на работу со школами с низкими результатами, как мы их называем. Такие школы были определены еще в конце прошлого года. Разрабатываются методики, которые мы будем использовать в работе с учителями и учениками этих организаций, формируем дорожные карты по работе с ними и организуем контроль. Эта работа будет проводиться в течение трех лет. Мы надеемся, что она даст серьезные результаты и улучшит школьное образование в Дагестане», — заявил глава надзорного ведомства.

Ранее ФАН сообщал, что в рейтинге качества образования Рособрнадзора Дагестан занял предпоследнее место. Тогда ректор одного из университетов республики назвал такой результат ожидаемым.