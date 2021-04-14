Банк России установил официальные курсы доллара и евро

Москва, 14 апреля. Официальные курсы доллара и евро снизились на фоне укрепления рубля на валютном рынке. Соответствующая информация размещена на сайте Банка России.

Согласно регулятору, официальная стоимость доллара с расчетом на 15 апреля составляет 75,6826 рубля, что на 1,5709 рубля ниже предыдущего показателя. Курс евро Центробанк оценил в 90,5391 рубля. Официальная стоимость денежной единицы Евросоюза сократилась на 1,3771 рубля.

Телефонные переговоры президентом РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена ранее стали причиной роста рубля на Московской бирже. Накануне вечером рубль укрепился к доллару на 1,98% и на 1,74% к евро.

Российская валюта в настоящее время испытывает давление санкционных рисков. Однако, по мнению ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича, рубль при благоприятном стечении обстоятельств может вырасти до 70 единиц к доллару.