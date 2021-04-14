Начальник УФНС по Пензенской области задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями

Пенза, 14 апреля. СК принял решение о задержании главы УФНС по Пензенской области. Он стал фигурантом дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Вскоре ему будет предъявлено обвинение.

По версии правоохранителей, подозреваемый мог преступить закон в интересах компании. Ранее сотрудники ФНС получили информацию о том, что одна из фирм не заплатила 40 млн рублей в качестве налогов, организация также задолжала 20 млн рублей по начисленной пене. Между тем необходимая в таком случае проверка не проводилась.

Следователи уже провели обыск в доме и на рабочем месте руководителя, изъят ряд документов.

Бывший заместитель министра здравоохранения Бурятии стала фигуранткой еще двух уголовных дел. Правоохранители считают, что преступления были совершены в ходе выполнения госконтрактов, сообщал ФАН.