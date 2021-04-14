Политическая преемственность от Трампа: Вашингтон не станет менять посла в Москве

Белый дом не станет менять своего посланника в столице России: в Вашингтоне считают, что республиканец Джон Салливан поспособствует разрешению кризиса в двусторонних отношениях США и РФ. О том, почему Джо Байден не спешит заменять сторонника Трампа на своего единомышленника в Москве — в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Салливан остается в Москве

13 апреля Государственный департамент США заявил, что не планирует отзывать из России посла Джона Салливана в ответ на отзыв российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова в Москву для консультаций.

«Мы не планируем отзывать посла Салливана в ответ на решение России. Работа, которую он и другие преданные своему делу дипломаты США в России выполняют каждый день, крайне важна для продвижения американских интересов и наших двусторонних отношений. Мы по-прежнему привержены открытию каналов связи с российскими властями как для продвижения интересов США, так и для снижения рисков неверных оценок (ситуации в отношениях) между нашими странами», — говорится в заявлении Госдепартамента.

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на два высокопоставленных источника в Белом доме сообщил, что президент Джо Байден также не намерен в ближайшем будущем менять Салливана. Байден ценит опыт работы и налаженные контакты Салливана в Москве, благодаря которым окажет «успокаивающее влияние на ситуацию в отношениях двух стран» на фоне усиления санкционного давления со стороны Вашингтона.

«Администрация Байдена решила, что профессионализм, который Джон Салливан привнес в эту работу, ценится во время важного политического перехода в США и американо-российского противостояния, как в ответ на воинственные усилия России вблизи Украины, так и в изучении возможного взаимодействия по климату, безопасности и другим вопросам», — объявил бывший посол США в России Джон Тефт.

John Sullivan has been on the job for almost a year and a half. He is viewed by administration officials as a steady hand. @Kevinliptakcnn @kylieatwood #InternationalNews #WorldNews #Russia #TodaysNews For more news, visit https://t.co/GLS1Jm1aZ6 https://t.co/8HbkLkFXKc — Today's News (@TodaysNewsOffic) April 13, 2021

Биография Салливана

В Государственном департаменте США исторически сложилась традиция избрания «политических назначенцев» на должности послов в тех странах, отношения с которыми являются приоритетными. В большинстве случаев президенты Соединенных штатов выбирают в качестве своих дипломатических представителей тех, кто щедро спонсировал их предвыборные кампании или верных однопартийцев.

Для Дональда Трампа таким политическим назначенцем стал член Республиканской партии Джон Салливан. Юрист по образованию, свою карьеру в партии он начал в 1992 году, став советником Джорджа Буша — старшего, а в дальнейшем — консультантом предвыборной кампании его сына по вопросам отношений с Россией, странами Ближнего Востока и Кубой.

В 2004 году влиятельный республиканец и министр обороны Дональд Рамсфелд назначил Салливана своим советником, после будущий посол работал в Министерстве торговли. При демократической администрации Барака Обамы республиканца Салливана понизили до должности председателя специального правительственного комитета по налаживанию экономических отношений США и Ирака, на которой он проработал с 2010 по 2016 годы.

С возвращением к власти в Белом доме республиканских сил, Салливан вновь оказался «на коне». В мае 2017 года Дональд Трамп назначил его заместителем государственного секретаря Рекса Тиллерсона, а спустя год Салливан в течение месяца занимал должность и. о. главы американской дипломатии до утверждения Майка Помпео.

Сторонник сотрудничества с Россией

Ряд СМИ утверждает, что Салливан входит в тайный список «нелояльных» Трампу республиканцев. Тем не менее в октябре 2019 года президент США выдвинул его кандидатуру на должность посла в России. Трамп отмечал его опыт в сотрудничестве с «проблемными» для Соединенных Штатов государствами и схожесть их взглядов на мировую политику.

По прибытии в Москву в январе 2020 года Салливан заявил, что цель его миссии — улучшение двусторонних отношений с Россией. Он объявил, что рассчитывает на диалог с правительством России по вопросам безопасности, Арктики, денуклеаризации Корейского полуострова, решению проблемы Афганистана и вопросам освоения космоса.

Российской публике хорошо запомнился дружеский жест Салливана в начале его работы в Москве, когда он посетил хоккейный матч «Спартак» — «Динамо» и заявил, что всегда был поклонником советского и российского спорта.

«Многие десятилетия я был фанатом советского и российского хоккея. Я только что говорил со Славой Фетисовым о разнице между матчами НХЛ и КХЛ… Я вспоминаю ужасную авиакатастрофу с ярославским «Локомотивом». Игроки, которых я знал, погибли в этой аварии. Она затронула хоккейное сообщество по всему миру», — заявил Салливан в феврале 2020 года.

Breaking the ice: Hockey-loving new US ambassador visits Moscow game… and reveals his favorite player is RUSSIAN https://t.co/RkCGHEOEEB pic.twitter.com/Rt44wfBK4l — Juank (@JCSura) February 1, 2020

За время своей работы в Москве посол неоднократно подчеркивал необходимость тесного сотрудничества двух стран и исторические связи народов России и США. Салливан всегда воздерживался от резкой критики политики правительства Владимира Путина, а в апреле 2020 года способствовал передаче российских аппаратов ИВЛ для борьбы с пандемией в США. В дальнейшем российское оборудование было утилизировано, однако Салливан не сомневается, что этот шаг был важным символом сотрудничества.

«С чувством радости и гордости я дважды приезжал в аэропорт встречать самолет ВВС США, на борту которого были аппараты ИВЛ для России. С частью оборудования, отправленного в США, возникли проблемы, но я еще раз хочу подчеркнуть, что это никак не умаляет того факта, что обе стороны прилагали усилия к сотрудничеству, и я считаю, что помнить важно именно об этом», — заявил дипломат.

Here's US Ambassador to Russia John Sullivan handing over US medical aid, including 50 ventilators (150 more to be delivered next week), in Moscow. https://t.co/MDulE3Altj — Christopher Miller (@ChristopherJM) May 21, 2020

После победы Джо Байдена на президентских выборах, смены внешнеполитического курса Белого дома и начала давления на Россию американский посол старался «сглаживать противоречия», в своих заявлениях выступая в разрез с официальной линией Госдепа. По словам Салливана, нынешний период в отношениях России и США нельзя сравнивать с Холодной войной. В февральском интервью каналу «Дождь» посол заявил, что дело Навального «не является приоритетным вопросом» в двусторонних отношениях.

«В России ему (Алексею Навальному) было предоставлено экстренное лечение. Это дело не входит в сферу американо-российских двусторонних отношений», — ответил Салливан на вопросы «Дождя».

В Демократической партии неоднократно критиковали Салливана за «чрезмерно мягкую» позицию в отношениях с Кремлем и настаивали на смене риторики посольства. Несмотря на это, Байден решил не спешить с его заменой на демократа. По данным Bloomberg, большую роль в этом решении сыграли деловые качества дипломата и его налаженные контакты с представителями России. Салливан говорил, что наладил «тесный и профессиональный» диалог с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым и намерен остаться в должности.

«Я уважаю демократию в России. И я огромный поклонник России. Мне нравится жить в Москве», — объявил посол.

Biden Team Asks Trump-Picked Russia Ambassador to Stay in Post https://t.co/EtQGZwaXLa — Geoff Pilkington (@geoffpilkington) January 18, 2021

Напряженность в двусторонних отношениях

Bloomberg утверждает, что администрация Байдена не хочет оставлять место посла в Москве вакантным до назначения другого представителя в обстановке напряженных двусторонних отношений. Обострение между Россией и США произошло после резонансного интервью главы администрации США Джо Байдена, в котором тот заявил, что руководство России должно будет «заплатить цену» за якобы имевшее место вмешательство в американские выборы. Байден также утвердительно ответил на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина «убийцей». В ответ президент России пожелал Байдену здоровья и пригласил его на публичный разговор в онлайн-формате.

#Biden calls Putin "a killer"..Seriously?While in Obama's administration ,he took part in destroying Syria, Libya...not without his help Ukraine is now a nazist country in the heart of Europe..and this man dares to open his mouth? pic.twitter.com/wUqbgnmMk8 — Anton Antonoff (@antonoffae) March 17, 2021

После этого 17 марта МИД РФ отозвал посла в Вашингтоне Анатолия Антонова для консультаций. В настоящее время дипломат находится в Москве и проводит встречи с руководством МИД и администрации президента. О сроках его возвращения в столицу США неизвестно.

«Российско-американские отношения находятся в глубочайшем кризисе», — признал Антонов.

13 апреля стало известно, что Джо Байден позвонил Владимиру Путину и попросил его о проведении личной встречи на территории третьей страны. Американский президент потребовал от России «снизить напряженность на границе с Украиной», а российский лидер напомнил ему о минских соглашениях, нарушаемых правительством Зеленского.

«С обеих сторон выражена готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества», — указали в Кремле.

По неподтвержденной информации, встреча лидеров двух стран может состояться в Рейкьявике, где во время Холодной войны проводили переговоры Горбачев и Рейган. Байден и Путин также встретятся 22-23 апреля во время саммита по климату в формате видеоконференции.

Ключевой переговорщик

В сложившейся ситуации Джон Салливан воспринимается обеими сторонами как важный переговорщик, способный не только не только критиковать и давить на Россию, но и искать точки соприкосновения. Салливан прекрасно понимает, что нынешняя агрессивная риторика Белого дома не приведет к результатам и лишит правительство Байдена возможности добиться взаимопонимания с Кремлем по интересующим США вопросам.

Неизвестно, как долго Салливан сможет сопротивляться линии Демократической партии, — поскольку за пределами «обозримого будущего» Джо Байден неминуемо сменит его на единомышленника. Более того, не исчезло давление со стороны тех, кто продвигает в США радикальное давление на Россию. Среди очевидных противников Салливана выделяется заместитель главы Госдепа Виктория Нуланд, которая открыто призывает задавить Россию односторонними санкциями.

Правительству России однозначно проще вести диалог с предсказуемым республиканцем Салливаном, чем с представителем лагеря демократов. Кремль будет максимальным образом использовать эту возможность: сегодня помощник президента России Юрий Ушаков пригласил Джона Салливана на встречу для обсуждения двусторонних отношений и итогов диалога Байдена и Путина.