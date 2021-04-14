Луганский ополченец застал врасплох украинских журналистов звонком в прямом эфире

Луганск, 14 апреля. Житель ЛНР сумел дозвониться на украинский телеканал и в прямом эфире рассказал журналистам неудобную правду о военных событиях в Донбассе.

Звонивший представился Виктором Горбачевым. Он отметил, что находился в плену у украинских военных и больше не является гражданином Украины. На вопрос о причине отказала от гражданства луганский ополченец заявил, что принял такое решение после того, как ВСУ «пришли убивать» жителей Донбасса в 2014 году.

Ведущий решил спросить о действиях Вооруженных сил Украины на востоке страны, однако на это у жителя ЛНР нашелся простой и четкий ответ.

«Скажите, вы здесь были в 2014 году? А я здесь находился. И могу с полной уверенностью сказать, что войск Российской Федерации я здесь не видел», — указал Горбачев.

Украинский журналист в студии попытался перевести тему в другое русло и задал провокационный вопрос о вооружении подразделений донецкого и луганского ополчения. Однако житель ЛНР смог прекратить эти нападки, подчеркнув, что в Донбассе на первое время было достаточно своих военных арсеналов, а после оружие добывалось в ходе столкновений с украинской армией.

Луганчанин также рассказал, что он являлся сотрудником МВД. И когда его попытались обвинить в нарушении присяги, он добавил, что на верность присягал не Украине, а СССР. В итоге украинские телеведущие были вынуждены просто отключить луганского ополченца от эфира.

Ранее в ЛНР объявили, что Запад является координатором Киева в преступлениях против Донбасса, передает сайт 360tv.ru. Также Медиагруппа «Патриот» провела эфир, в ходе которого обсуждались итоги нового обострения в регионе.