Медицинский адвокат объяснил, от чего зависит успех иска по врачебной ошибке

Врачебные ошибки случаются чаще, чем этого хотелось бы. Поэтому важно понимать, что влияет на положительный результат рассмотрения подобных дел в суде. В разговоре с корреспондентом ФАН медицинский адвокат, эксперт в области досудебного и судебного разрешения споров Алексей Горяинов объяснил, от чего зависит успех иска в случае врачебной ошибки.

«Что касается судов, если грамотно обосновать свои исковые требования, заранее подготовиться, а не бежать сломя голову писать заявление, то вероятность удовлетворения иска очень высока», — отмечает медицинский адвокат.

По словам Алексея Горяинова, в таких делах не стоит разбираться самостоятельно, лучше прибегнуть к помощи специалистов, которые помогут доказать, что медицинская помощь была оказана некачественно, получить заключение, приложить к исковому заявлению. Но в целом «наши суды очень подробно рассматривают эти дела».

«Сложилась определенно устойчивая практика в этой сфере: многие иски удовлетворяются. У всех юристов, которые сначала думают, а потом делают. Практика хорошая, потому что наши судьи настроены на защиту потребителя», — уверяет эксперт.

Он также заметил, что по данным судебных медицинских экспертиз, по гражданским и уголовным делам в каждой второй экспертизе устанавливаются дефекты.

«Это означает, что каждый второй иск теоретически может быть удовлетворен, если он будет правильно поддержан», — заключил Горяинов.

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