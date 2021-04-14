Аналитик объяснил, для чего США обвинили Россию в кибератаках

Москва, 14 апреля. Вашингтон может согласовать новый пакет санкций в отношении России или даже инициировать военные действия после обвинений Москвы в «кибератаках».

Об этом в комментарии Общественной службе новостей заявил руководитель аналитического центра Zecurion, специалист по кибератакам Владимир Ульянов.

В ходе последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Джозеф Байден сообщил, что Соединенные Штаты намерены защищать национальные интересы якобы в ответ на «кибератаки со стороны РФ».

Как отметил Ульянов, на самом деле установить настоящих виновников кибератак очень сложно, но политика США строится на агрессивном ответе даже на подозрения.

«В целом, применение кибератак одной страны против другой — никому на руку не идет. На это могут последовать экономические санкции или военное действие. Вспомнить хотя бы госсекретаря Мадлен Олбрайт, которая еще 10 лет назад заявляла, что США оставляет за собой право применить военную силу в ответ на кибератаки», — подчеркнул эксперт.

Однако аналитик добавил, что нападения в киберпространстве остаются не совсем определенной вещью, и прежде чем выносить обвинения, необходимо предоставить должные улики и факты.

Ранее сайт 360tv.ru передавал, что Байден продлил санкции против РФ за предполагаемые «кибератаки» на США. Также стало известно, что посол РФ в Стокгольме был вызван в МИД Швеции из-за подозрения в причастности России к «кибератакам».