Финляндия предложила организовать встречу Байдена и Путина

Хельсинки, 14 апреля. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден могли бы встретиться на территории Финляндии. Об этом говорится в сообщении канцелярии лидера республики.

Путин и Байден во время недавнего телефонного разговора допустили возможность проведения очной беседы «в третьей стране».

«Финляндия всегда предлагала свои добрые дипломатические услуги. Что касается этой потенциальной встречи, то готовность организовать ее была представлена обеим сторонам», — сообщили в Хельсинки.

Представитель канцелярии уточнил, что инициатива была озвучена до переговоров российского и финского лидеров, которые состоялись 13 апреля.

Политолог Андрей Сидоров ранее допустил отказ Байдена от встречи с Путиным в Финляндии.