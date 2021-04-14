Зрителей шоу «Маска» заинтриговали специальными гостями в полуфинале

Москва, 14 апреля. Первый полуфинальный выпуск самого охраняемого на ТВ шоу «Маска» выйдет в воскресенье, 18 апреля. Создатели проекта сообщили, что подготовили для зрителей несколько сюрпризов.

На официальной странице «Маски» в Instagram появился анонс, что в первом полуфинале зрители увидят выступления двух специальных гостей. Приглашенные участники будут скрываться в образах Султана и Слоника. Главное отличие «гостевых» номеров в том, что артисты раскрывают свои личности сразу после окончания выступления.

«Султан и Слоник – выйдут на одну сцену с любимыми героями и покажут свои музыкальные номера!» — заинтриговали зрителей создатели шоу.