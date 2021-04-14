Часть акватории Азовского моря перешла в пользование Минобороны РФ

Москва, 14 апреля. Глава Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Минобороны РФ части акватории Таганрогского залива Азовского моря.

Согласно распоряжению, право на использование части Азовского моря предоставлено Минобороны РФ «исключительно для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

«Предоставить Минобороны России на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Таганрогского залива Азовского моря», — говорится в распоряжении.

Распоряжение исключает использование выделенного участка для рыбоводства и рыболовства.