Пашинян видит основу безопасности Армении в военном союзе с Россией. События дня. ФАН-ТВ

Пашинян объявил военный союз с Россией основой безопасности Армении Никол Пашинян заявил, что основой безопасности Армении является военный союз с Россией. «Как Армения должна обеспечить свою безопасность? Мы должны подчеркнуть, что основой внешней безопасности Армении является военный союз с Россией, который зафиксирован несколькими десятками договоров. В этом контексте для нас практическое значение имеют армяно-российская объединенная группировка войск и единая система ПВО. Согласно логике этих двух систем, нападение на Армению означает нападение на Россию», — отметил премьер-министр Армении. Армения и Россия обсуждают возможности расширения 102-й российской военной базы. По словам Пашиняна, в данный момент идут переговоры о создания плацдарма в Сюникской области республики.

Россиянам предложили обменять поездку в Турцию на тур по стране Россиянам, которые купили путевку в Турцию или в Танзанию, предложили обменять ее на путешествие по стране. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма. 14 апреля российским туристам раскрыли способ вернуть деньги за отмененные рейсы в Турцию и Танзанию и назвали условия переноса поездки на другие даты. Пассажирам отмененных рейсов предложили переоформить билеты на другие даты с сохранением первоначальной стоимости. Другой доступный вариант — безвозмездный возврат денежных средств, в том числе на стыковочные перелеты.

Задержанный за убийство криминального авторитета Гейдарова признал вину Мужчина, застреливший в фитнес-клубе Москвы криминального авторитета Али Гейдарова, известного как Альберт Рыжий, признал вину в содеянном. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. По словам задержанного, причиной убийства послужил личный конфликт между ним и Гейдаровым. Также он заявил, что не получал денег за совершение преступления.