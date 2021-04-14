Иск отца Жанны Фриске к Дмитрию Шепелеву передан в Хамовнический суд Москвы

Москва, 14 апреля. Пресненский районный суд Москвы передал в Хамовнический районный суд гражданское дело по иску Владимира Фриске и Ольги Фриске к телеведущему Дмитрию Шепелеву.

Отец Жанны Фриске хочет запретить совершение сделки по отчуждению доли в квартире певицы. Иск родителей покойной экс-солистки «Блестящие» будет рассматривать столичный Хамовнический районный суд.

На днях стало известно, что Дмитрий Шепелев хочет продать долю сына Платона в квартире певицы. Жилье находится в элитной новостройке на Шмитовском проезде в Москве. Недвижимость была куплена артисткой еще до начала отношений с телеведущим, она лично разрабатывала дизайн квартиры.

После смерти Фриске в 2015 году родители решили оставить все так, как было при ее жизни. Две трети жилья по закону принадлежат Владимиру и Ольге, еще одна треть — Платону. Шепелев намерен продать долю сына за 15 млн рублей.

Близкий друг Жанны Фриске стилист Влад Лисовец считает, что телеведущий не имеет права распоряжаться собственностью сына. Он отметил, что решение о продаже может принимать только Платон, когда подрастет.

Однако блогер и писательница Лена Миро придерживается другого мнения. Она уверена, что Шепелев, у которого началась новая жизнь с другой женщиной, должен избавиться от груза прошлого. Тем более, что ему неприятны любые контакты с семьей Жанны, подытожила Миро.