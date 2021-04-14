Внедрение «умной» транспортной системы продолжится в Волгоградской области

Волгоград, 14 апреля. Дорожные роботизированные системы и автоматизированное управление транспортными потоками продолжат внедрять в Волгоградской области.

Усовершенствования проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Многие из «умных систем» были установлены в регионе в период подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Появилась сеть управляемых светофоров, установлено более 70 контроллеров, введено видеонаблюдение и фотовидеофиксация транспортного потока. В это же время начал функционировать региональный центр управления пассажирскими перевозками.

Наследство чемпионата продолжает работать, основным направлением можно считать запуск «умных» светофоров и остановок, заявил председатель областного комитета информационных технологий Сергей Торбин.

В текущем году в Волгограде и Волжском запланировано открытие двух муниципальных центров управления транспортом. Федеральный центр выделил средства для обновления дорожной инфраструктуры в области, сообщает «Волгоградская правда».

Волгоград вошел в десятку городов России, лидирующих по бронированию жилья на майские праздники. Туроператоры советуют покупать билеты на самолет заранее, сейчас они продаются по сравнительно низкой цене.