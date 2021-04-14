Немецкие политики начали открытую борьбу за право унаследовать кресло Ангелы Меркель

Берлин, 14 апреля. Находящийся у власти в ФРГ христианский парламентский блок не может определиться с кандидатурой преемника канцлера Ангелы Меркель и все глубже погружается во внутренние дрязги.

Правящие консервативные партии Германии в понедельник публично разошлись во мнениях относительно того, кто должен быть кандидатом на пост канцлера на федеральных выборах 26 сентября. Издание Euractiv предполагает, что за публичными препирательствами последует открытое противостояние и глубокий кризис власти в ФРГ.

Лидер фракции «Христианско-демократический союз» (ХДС) Армин Лашет имеет большое влияние во властных кругах. В его пользу высказался президиум правящего блока, а ранее его поддерживала лично Ангела Меркель, пока Лашет не провалил политику вакцинации по вверенной ему Рейн-Вестафалии.

В то же время премьер-министр Баварии Маркус Зедер, наиболее предпочтительный кандидат среди немецких избирателей, в понедельник получил единодушную поддержку своего Христианско-социального союза (ХСС). Опрос, проведенный социологическим агентством Forsa для телеканалов RTL и ntv, показал, что Зедер с поддержкой в 36% остается самым вероятным кандидатом на пост канцлера в глазах простых немцев.

И Лашет, и Зедер настаивают на как можно более скором выдвижении кандидатуры от правящего блока на должность канцлера. Оба политика уверены, что Германия погрузится в серьезный политический кризис, если решение внутри ХДС/ХСС не будет принято до 18 апреля этого года. Однако, в отличие от своего оппонента, Зедер настаивает на проведении исследования общественного мнения, чтобы обеспечить легитимность будущего канцлера.

«Мы не должны собирать небольшой комитет и говорить: «Все, теперь мы решаем!». Мы должны понимать, как это скажется на итогах выборов. Нам нельзя отказываться от мнения большинства», — обратился Зедер к парламентскому блоку.

ХСС продолжает опираться на доброжелательно настроенный электорат Баварии и настаивать на кандидатуре Зедера. ХДС, возглавляемый Лашетом, опирается на Рейн-Вестфалию. Однако народные массы со скепсисом относятся к кандидатуре Армина Лашета и не могут простить ему нескоординированную и вредоносную политику в области борьбы с пандемией.

Ранее немецкие активисты принесли к офису канцлера ФРГ Ангелы Меркель гробы в знак озабоченности политикой Берлина в борьбе с пандемией. Рейтинги правящего блока ХДС/ХСС в Германии продолжают падать, и европейские СМИ уверены, что вакуум власти может заполнить партия «Союз 90», известная так же как «партия зеленых». Лидер партии, Роберт Хабек, обещает оперативное решение ряда назревших в Германии вопросов и указывает, что любая «зеленая» коммуна в ФРГ управляется лучше, чем государство в целом.