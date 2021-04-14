Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович высказалась о романах с актерами

Москва, 14 апреля. Мирослава Карпович призналась, что никогда не хотела строить отношения с мужчинами-актерами. По ее словам, еще во время студенчества, она зарекалась не заводить подобных романов.

О романе Мирославы Карпович с Павлом Прилучным говорят уже больше года. Пара не объявляла официально о своих отношениях, однако влюбленных то и дело замечают вместе. Кроме того, звезда «Папиных дочек» делает немало намеков в соцсетях. В беседе с ведущей Аллой Довлатовой на «Русском радио» актрисе все-таки пришлось ответить на несколько вопросов о Прилучном.

По словам Карпович, впервые она увидела звезду «Мажора» на съемках сериала «Закрытая школа». Многосерийный проект, как и ситком «Папины дочки», выходил на телеканале СТС, поэтому съемочные павильоны располагались рядом. Однако, как утверждает артистка, тогда она в страшном сне видела роман с коллегой по цеху.

«Я мужчин-актеров никак не воспринимала. Я была студенткой театрального вуза, и все мы, когда учились, то думали: «Чтобы я встречалась с актером? Не дай Бог. Это мужчины, которые щипают себе брови, смотрят на свои кубики пресса», — призналась Карпович.

Со временем 35-летняя актриса кардинально поменяла свое отношение к коллегам. Она считает, что для любящей женщины не важна профессия ее мужчины. По словам Карпович, избранника нужно принимать таким, какой он есть.

Впервые о романе Карпович и Прилучным заговорили после развода актера с женой Агатой Муцениеце. Бывшие супруги поддерживают общение ради двух детей — Мии и Тимофея. Звезда «Мажора» часто проводит с наследниками выходные и забирает их гостить к себе. Недавно актер опубликовал забавное фото с детьми с отдыха в Сочи.