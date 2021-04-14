Политолог Кошкин объяснил, зачем НАТО концентрирует войска на границе с Украиной

Санкт-Петербург, 14 апреля. Своими действиями США намерены «встряхнуть» Европу после ухода Трампа с поста президента. Таким мнением поделился эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«В геополитическом плане США намерены встряхнуть Европу. После президентства Трампа Байден говорит: «Мы садимся во главу стола, мы вернулись». Чем встряхнуть? Учениями. И здесь еще накладывается киевский конфликт. Сейчас идет перебрасывание войск, которое накладывается на обострение ситуации в Донбассе», — заявил спикер.

По мнению эксперта, концентрация геополитических конфликтов и стала основной причиной звонка президента Штатов Владимиру Путину.

«Получился такой клубок, что американский президент звонит Путину, чтобы решить вопрос. Но при этом НАТО продолжает учения, так как это убедительный аргумент для решения проблем, которые назрели в Европе и которые будут осуждаться президентами в том числе», — отметил Андрей Кошкин.

Ранее в комментарии ФАН политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев объяснил, почему Украина может стать для НАТО началом конца.