Политолог Межевич усомнился в готовности солдат НАТО умирать за Киев в Донбассе

Санкт-Петербург, 14 апреля. Граждане стран Североатлантического альянса едва ли захотят воевать за Киев в Донбассе, уверен президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Ситуация с концентрацией западных сил вблизи российских рубежей стала темой обсуждения экспертов в рамках пресс-конференции под названием «Зачем НАТО перебрасывает войска к границам РФ», проведенной Медиагруппой «Патриот» и Федеральным агентством новостей. Межевич в ходе мероприятия затронул вопрос морального и боевого духа войск государств из состава Альянса. По его словам, люди в наше время несколько по-другому относятся к вооруженным конфликтам, чем это было ранее.

Оборонявшие немецкие города войска Третьего рейха во времена Второй мировой войны рьяно бились до последнего, однако в настоящий момент едва ли современные защитники европейских или украинских городов будут проявлять такое же рвение, считает эксперт. По его словам, иностранцы не заинтересованы в войне с РФ из-за Украины.

«Я не знаю, кто и как будет объяснять немцу, что надо воевать с Россией ради Луганска и Донецка. Понятно, что приказ есть приказ, но готовность умирать за Иловайск — не думаю, что того же португальца привлечет такой вариант», — констатировал Межевич.

Ранее официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что НАТО усугубляет ситуацию на юго-востоке Украины, подстрекая Киев к началу активных боевых действий в Донбассе.