Межевич объяснил, зачем Макрон пригласил Зеленского в Париж для обсуждения Донбасса

Санкт-Петербург, 14 апреля. Политолог Николай Межевич разъяснил, с какой целью французский президент Эммануэль Макрон позвал на переговоры по Донбассу украинского коллегу Владимира Зеленского.

В рамках пресс-конференции, которая была организована ФАН и Медиагруппой «Патриот» на тему «Зачем НАТО перебрасывает войска к границам РФ», эксперты, политологи и юристы обсудили нарастающую напряженность на востоке Украины и в Черном море, а также роль стран НАТО в ней. Отдельно гости студии разобрали новость о недавнем приглашении президента Украины Владимира Зеленского на переговоры в Париж. Во вторник газета Le Figaro указала, что глава Франции Эммануэль Макрон предложил Зеленскому обсудить за рабочим завтраком в Елисейском дворце ситуацию в Донбассе. Встреча состоится 16 апреля.

К обсуждению в студии Медиагруппы «Патриот» присоединился президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. Он отметил, что, хоть к Зеленскому и относятся с юмором в России из-за прошлой актерской и комедийной карьеры, тот все еще легитимный лидер Украины. И за счет переговоров с ним французская сторона стремится выступить в роли миротворца.

«Я не думаю, что именно Макрон наиболее заинтересованное лицо в любом варианте конфликта, скорее здесь для него важно показать себя миротворцем в своей стране, и — извините за цинизм — перед своими избирателями, а не украинскими», — резюмировал Межевич.

Ранее посол Франции на Украине Этьен де Понсен передал прессе, что Зеленский посетит Париж с официальным визитом и обсудит с Макроном еще и проведение реформ на Украине.