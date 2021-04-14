Их трясет от страха: политолог оценил реакцию Киева на разговор Байдена с Путиным

Киев опасается, что отношения России и Соединенных Штатов могут войти в позитивное русло. Об этом в комментарии ФАН рассказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Реакция Украины

Украина заинтересована в продолжении контактов Соединенных Штатов и РФ. Об этом заявил постоянный представитель Киева при ООН Сергей Кислица.

«Иначе ситуация была бы тупиковая», — добавил он.

По его словам, президент США Джо Байден еще не готов принять российского лидера Владимира Путина в Вашингтоне или отправиться с официальным визитом в Москву. Поэтому встреча двух глав государства возможна лишь в рамках международного мероприятия или в двустороннем формате на нейтральной территории.

Кислица обратил внимание, что встреча требует длительной подготовки.

«Не думаю, что Вашингтону интересны экспромты», — считает он.

Накануне вечером по инициативе Вашингтона состоялся телефонный разговор президентов США и России. Джо Байден предложил Владимиру Путину в ближайшее время встретиться «в третьей стране».

«Их трясет от страха»

Как отметил Владимир Соловейчик, украинское начальство было крайне заинтересовано в приходе в Белый дом Джо Байдена и Камалы Харрис, в победе на недавних выборах американских демократов.

«Разумеется, интерес этот исходил из того, что Демпартия США всегда была тесно связана с крайне националистически настроенной украинской эмиграцией, остается такой и сейчас. Эта ситуация на руку киевским правителям, активно надеющимся на помощь со стороны США (и регулярно теперь получающим ее). Понятное дело, в подобной ситуации открыто критиковать своих спонсоров и инвесторов они не могут, даже если внутри себя их трясет от страха, что отношения РФ и США могут как-то войти в нормальную колею», — пояснил Владимир Соловейчик.

По его словам, для киевского начальства на данный момент выгоднее всего сделать хорошую мину при плохой игре и ограничиться общими и ни к чему не обязывающими заявлениями. Что, собственно, мы и наблюдаем в изложенной выше позиции высокопоставленного украинского дипломата.

«Очевидно, что не стоит питать иллюзий по поводу якобы «миролюбивых» заявлений украинских должностных лиц. На деле ни о каком отказе от агрессивных планов по отношению к ДНР и ЛНР, к нашей стране речи не идет. Как хотела Украина вступить в агрессивный блок НАТО, так и стремится. Как отказывалась от признания итогов крымского референдума 2014 года, так и до сих пор не желает признать реалии, считая два субъекта РФ «украинскими территориями». На слово верить украинской власти никак нельзя», — заключил Владимир Соловейчик.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.