Врачи из Обнинска нашли способ спасти пациентов с четвертой стадией рака печени

Калуга, 14 апреля. Уникальные операции на печени пациентов с тяжелой формой рака начали проводить хирурги из Обнинска.

В медицинском радиологическом научном центре имени А.Ф. Цыба было выполнено несколько сложных операций по радиоэмболизации печени. В итоге медикам удалось спасти жизнь сразу четырем пациентам с гепатоцеллюлярным раком, сообщает ГТРК «Калуга».

До начала использования этого метода лечения данный диагноз означал смертный приговор. Однако медикам удалось доказать, что радиоэмболизация печени дает большие шансы на выздоровление. Процедура предполагает введение в сосуды, питающие опухоль, микросфер радионуклидного препарата.

«Радиоэмболизация позволяет остановить рост опухоли у 90% больных», — отметили медики.

Ранее такие операции не проводились в России из-за высокой стоимости препарата и проблем с его доставкой в страну. Однако в 2018 году страна запустила собственное производство микросфер, что сделало возможным утвердить протокол апробации данной процедуры.

Недавно врачи из Ростова-на-Дону провели уникальную операцию на позвоночнике пожилой пациентки. Во время работы в саду пенсионерка упала и сломала позвонки. Они, в свою очередь, сдавили спинной мозг, и женщину парализовало. Врач из части ее скелета сформировал новые позвонки вместо старых. Для этого он отрезал 12 сантиметров ребра, разделил его на несколько кусочков, упаковал их в титановую сетку и вживил в позвоночник.