Ребенок на минивэне устроил две аварии «под присмотром» папы в Крыму

Симферополь, 14 апреля. Автоинспекторы разбираются в обстоятельствах аварий, которые устроил 12-летний ребенок в Симферопольском районе.

В республиканском МВД уточнили, управление минивэном Mitsubishi Space несовершеннолетнему передал его отец. Глава семейства решил поучить мальчика вождению и в качестве инструктора сел на пассажирское сидение.

Неопытный ребенок во время движения зацепил 60-летнего велосипедиста, после чего потерял контроль над иномаркой. Минивэн затем ударил припаркованный Ford и уткнулся в ограждение. В результате аварий легкое повреждение получил пенсионер-велосипедист.

Материалы по данному инциденту будут направлены в районную комиссию по делам несовершеннолетних. Отец маленького водителя стал фигурантом дела о передаче управления машиной лицу без водительского удостоверения.

В Пермском крае авария для велосипедиста закончилась летальным исходом. Водитель грузовика нарушил ПДД и совершил смертельный наезд, сообщал ФАН.