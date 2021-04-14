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Экономика

Федерация профсоюзов предложила снизить НДФЛ для ряда граждан

Федерация профсоюзов предложила снизить НДФЛ для ряда граждан

Москва, 14 апреля. Руководство Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) предложило ввести страхование утраченного заработка и снизить НДФЛ до 6% для ряда россиян.

Как говорится в проекте постановления генерального совета ФНПР, организация планирует настаивать на поэтапном повышении соотношения МРОТ и медианной зарплаты в стране до 50%. Профсоюзы также выступают за снижение налога на доходы физических лиц до 6% для тех, чей ежегодный заработок не превышает 2,4 млн рублей.

Глава ФНПР Михаил Шмаков ранее заявил о необходимости повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России до 41,8 тысячи рублей. По его словам, именно столько составил в 2020 году необходимый минимальный потребительский бюджет.

С 1 января 2021 года НДФЛ для граждан РФ, чей доход составляет более 5 млн рублей в год, был увеличен с 13% до 15%. Однако экономист Оксана Дмитриева считает, что для покрытия всех нужд НДФЛ для состоятельных лиц в России должен быть на уровне 50%.

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