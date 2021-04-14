Федерация профсоюзов предложила снизить НДФЛ для ряда граждан

Москва, 14 апреля. Руководство Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) предложило ввести страхование утраченного заработка и снизить НДФЛ до 6% для ряда россиян.

Как говорится в проекте постановления генерального совета ФНПР, организация планирует настаивать на поэтапном повышении соотношения МРОТ и медианной зарплаты в стране до 50%. Профсоюзы также выступают за снижение налога на доходы физических лиц до 6% для тех, чей ежегодный заработок не превышает 2,4 млн рублей.

Глава ФНПР Михаил Шмаков ранее заявил о необходимости повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России до 41,8 тысячи рублей. По его словам, именно столько составил в 2020 году необходимый минимальный потребительский бюджет.

С 1 января 2021 года НДФЛ для граждан РФ, чей доход составляет более 5 млн рублей в год, был увеличен с 13% до 15%. Однако экономист Оксана Дмитриева считает, что для покрытия всех нужд НДФЛ для состоятельных лиц в России должен быть на уровне 50%.