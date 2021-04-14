Эксперт Межевич объяснил, чем может обернуться вступление Украины в НАТО

Санкт-Петербург, 14 апреля. Принятие Украины в состав НАТО — это огромный риск глобального конфликта с Россией для военно-политического блока. Об этом на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» заявил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

«Вариант включения Украины в НАТО, с одной стороны, устраивает всех, кроме нас. Мы видели сотни случаев, когда американские базы просто открывались и закрывались. С другой стороны, брать Украину в состав — это брать на себя потенциальный риск глобального конфликта с Россией. Исключаю, что сегодня НАТО к этому готовы», — сказал он.

Также Межевич считает, что НАТО может ослабнуть.

«Я думаю, что страна за страной выходить из НАТО не будут. Но некое ослабление организации вполне возможно. Решения принимаются коллегиально. Например, на российско-грузинской границе что-то происходит и НАТО решает — время пришло», — объяснил эксперт.

Кроме того, Межевич подчеркнул, что, помимо Польши и абсолютно обезумевших литовских политиков, есть еще страны НАТО, в том числе и такие, которые не заинтересованы в раскачивании общей европейской лодки.

«Возникает вопрос: а Германия заинтересована в конфликте на Украине? Я думаю, нет. Сегодня у нее сохраняются значительные торгово-экономические связи и с Украиной, и с Россией. Вряд ли Германия готова эти связи потерять», — заключил он.

Ранее политический аналитик Евгений Валяев объяснил, почему Украина может стать для НАТО началом конца. Он считает, что нынешний статус Украины устраивает большинство сторон. Россия в таком положении не получает рядом со своими границами члена НАТО, а европейским лидерам не нужно беспокоиться о защите Украины при возможном конфликте с Москвой.