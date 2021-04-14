Модель Анастасия Решетова возмутила подписчиков фотографией в парандже

Москва, 14 апреля. Модель и блогер Анастасия Решетова поздравила подписчиков с Рамаданом, опубликовав фотографию в мусульманском наряде.

Звезда интернета сделала снимок на фоне мечети. На кадре модель позирует в длинном закрытом платье изумрудного цвета и черной парандже. Ее образ был дополнен нюдовым макияжем.

«С наступающим Священным месяцем Рамадан! Для всех мусульман это важнейший месяц в году. Пусть Всевышний примет ваш пост», — написала на своей странице в Instagram знаменитость.

Фотография озадачила многих поклонников модели. Одни отметили, что Решетова продемонстрировала уважительное отношение к традициям и религии мусульман. Других ее запись сильно разозлила.

«Смешно, когда звезды надевают мусульманский наряд, когда на половине фото они голые. Не стыдно надевать такую одежду?»; «Сначала постим обнаженные снимки, а потом надеваем паранджу. Либо крестик сними, либо трусы надень»; «Настя, но вы же не мусульманка», — пишут возмущенные публикацией Решетовой фолловеры.

На днях Решетова сообщила, что решила взять перерыв в работе. Свободное время она будет посвящать себе и сыну.