Медицинский адвокат объяснил, что делать, если стали жертвой врачебной ошибки

Врачи призваны защищать и спасать жизни, поэтому мы так свято им верим и выполняем их предписания. Каждый в работе может оступиться, но ошибка медиков может стоить человеку жизни. Совсем недавно петербурженка умерла по вине врачей — и это далеко не единственный случай. В разговоре с корреспондентом ФАН медицинский адвокат, эксперт в области досудебного и судебного разрешения споров Алексей Горяинов объяснил, что делать, если стали жертвой врачебной ошибки.

Услуги адвоката

Первое, на что обращает внимание эксперт, — самостоятельно решать проблему не стоит, так как в дальнейшем такая инициатива может сыграть пострадавшей стороне отнюдь не на руку.

«Без совета и консультации именно медицинских адвокатов или юристов можно совершить ошибку, из-за которой есть риск проиграть гражданский спор и не добиться правды, справедливости, компенсации. Или можно сильно осложнить жизнь своему юристу», — говорит Горяинов.

Если по какой-либо причине возможности обратиться к юристу нет, то можно пойти другим путем.

Фонд ОМС

В случае если врачебная помощь оказывалась в сфере обязательного медицинского страхования, то можно обратиться в компанию, где застрахован пациент по ОМС, или в территориальный фонд обязательного медицинского страхования.

«Здесь будут проведены экспертизы качества. Заявителя уведомят, насколько качественно была оказана медицинская помощь», — объясняет процедуру адвокат.

По словам Алексея Горяинова, страховщики в целом заинтересованы в штрафных санкциях в отношении медицинских организаций.

«Как правило, дефекты находят. Быть может, не все, но основные могут и должны установить. После чего станет понятно, можно ли продолжать какую-либо борьбу», — говорит эксперт.

Росздравнадзор

Росздравнадзор — это еще одно направление, которое может оказать помощь в области разбирательств врачебной ошибки. Этот орган осуществляет контрольные полномочия в отношении как государственных, так и частных медицинских организаций.

«Здесь будет проведена проверка. Что самое важное, Росздравнадзор может привлекать внештатных аттестованных специалистов из узких областей медицинской практики. После проведения контрольных мероприятий будет вынесено решение о соответствии оказанной медицинской помощи стандартам и порядкам данных услуг, а также о том, были ли допущены какие-либо нарушения», — объясняет медицинский адвокат.

В случае если Росздравнадзор устанавливает какие-либо нарушения, которые имеют признаки состава уголовного преступления, то материалы передаются в Следственный комитет для проведения проверки. По словам Алексея Горяинова, это уже устоявшаяся практика.

Ранее ФАН писал, что дело о врачебной ошибке в отношении врача-гематолога Елены Мисюриной поступило в суд апелляционной инстанции. Решение Мосгорсуда об отмене приговора признали незаконным.