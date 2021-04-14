Политолог рассказал об уровнях конфликта между Россией и НАТО

Конфликт России и НАТО имеет четыре уровня: геополитический, общеевропейский, межгосударственный и внутригосударственный. Подробно о каждом из них рассказал эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

Министр обороны Сергей Шойгу ранее заявлял, что у границ России будет сосредоточено 40 тысяч бойцов НАТО и 15 тысяч единиц оружия. Также в Германии увеличится контингент американцев. Андрей Кошкин в комментарии отметил, что конфликт имеет четыре уровня, первый — геополитический.

«Во-первых, это конфликт между Вашингтоном, Киевом, Москвой и Брюсселем. Киев инициировал обострение ситуации, чтобы Вашингтон на нее обратил внимание. Плюс Вашингтону нужно подтянуть всю Европу обратно после президентствования Трампа, который бросил ее на четыре года в самостоятельное плавание. Это главная задача США и, конечно, подавить «Северный Поток — 2», чтобы газ шел через Украину. Чтобы Россия кормила Украину, которая потом за эти деньги будет покупать американское вооружение. На этом уровне Киев смог инициировать обострение, Зеленский начал получать звонки от людей, которые в этом заинтересованы. При этом он подавил оппозицию Медведчука, и его за это никто не пожурил», — поделился мнением эксперт.

Второй уровень конфликта, заявил Кошкин, это региональный, или общеевропейский.

«Здесь играет Киев, Брюссель, Берлин, Париж и Москва. Киев тоже тут ставит амбициозную задачу и обращается к Столтенбергу с просьбой быстрее включить их в НАТО, пытаясь перебросить проблемы с востоком Украины на плечи европейцев. Но Меркель и Макрон уже устали решать какие-то проблемы Киева», — добавил спикер.

Следующий уровень — межгосударственный, Киев и Москва, отметил специалист.

«Они (Украина — прим. ред.) якобы воюют с Россией, а значит, прикрывают весь коллективный Запад», — подчеркнул эксперт.

Последний уровень — внутригосударственный, подытожил Андрей Кошкин.

«Юго-восток, Донецк и Киев, должны решить вопросы. Обострив ситуацию донельзя, вдруг все осознали, что не смогут решить проблему военным путем. Потому что Россия передвинула часть своих войск, стоило только по нашей территории пустить чужую бронетанковую технику и переместить состав. Это было вызвано необходимостью обеспечить безопасность государственных границ и оградить страну от посягательств. А скопление людей может привести к нежелательным случайностям. И сразу позвонил Байден Путину, и уже готов встретиться, чтобы решить проблему с Украиной. Вот что значит движение наших войск на нашей территории», — резюмировал спикер.

Ранее эксперты в комментарии ФАН назвали истинную причину звонка президента США Владимиру Путину.