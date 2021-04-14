Умер актер и телеведущий Олег Марусев

Москва, 14 апреля. Известный российский актер и телеведущий Олег Марусев скончался на 77-м году жизни, сообщил его коллега Станислав Садальский в своем Instagram-блоге.

Обстоятельства и причины смерти Марусева не раскрываются. Садальский считал покойного своим близким другом и отметил, что «впал в ступор» после просьбы прокомментировать трагическую новость.

Олег Марусев является заслуженным артистом России. На телевидении он вел такие популярные программы, как «Щедрое лото», «Пойми меня», «Под знаком зодиака».

Народный артист Украинской ССР, актер Борис Мирус ушел из жизни в 93 года, сообщало Федеральное агентство новостей. Звезда фильма «Будни уголовного розыска» скончался во Львове.