Подорожание риса ожидается в России

Москва, 14 апреля. Рисоводы Краснодара ожидают в 2021 году рост оптовых цен на рис из-за снижения посевных, а вслед за ними и розничных цен — из-за повышения затрат на электроэнергию и удобрения.

Краснодарский край производит 73% всего риса на отечественном рынке. В прошлом году из-за аномальной засухи рисоводческие хозяйства серьезно пострадали, при этом сумев сохранить валовой сбор крупы на уровне 2019 года. Площадь посевов составила 127 тысяч гектаров.

В этом году площадь посевов снизится на семь тысяч гектаров относительно 2020 года, заявил глава минсельхоза края Федор Дерек. Это приведет к падению объемов производства, а поскольку затраты рисоводов на производство выросли, произойдет оптовый рост цен на крупу, добавили в пресс-службе союза.

Рисоводы по итогам текущего года ожидают рост прямых затрат до 60-65 тысяч рублей на гектар. Расходы на подачу и отвод воды из них составят от 15% до 17%, сообщает ТАСС.

Также может подорожать набор пасхальных продуктов. Рост цен может составить 25% по сравнению с прошлым годом, сообщил сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.