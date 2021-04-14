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Очередная угроза Европарламента отключить Россию от SWIFT выглядит популизмом

Очередная угроза Европарламента отключить Россию от SWIFT выглядит популизмомПредседатель Европейской народной партии, самой большой на текущий момент фракции Европарламента, Манфред Вебер, вчера, 13 апреля, в интервью медиагруппе Funke призвал Евросоюз отключить Россию от международной системы финансовых переводов SWIFT.

Подобные призывы со стороны ряда европейских и американских политиков звучат уже не первый раз. К примеру, в декабре прошлого года на подобные меры намекал победивший на выборах президента США Джозеф Байден.

Отключение от SWIFT, а точнее угрозы такого отключения России, всегда сопряжены с теми или иными политическими, а не экономическими поводами. Первые из них прозвучали после крымского референдума, затем нас хотели отключать от глобального банкинга «за ДНР и ЛНР», за якобы отравление Скрипалей. Подобная риторика имела место и в ходе эпопеи с Алексеем Навальным.

В случае с нынешним заявлением Манфреда Вебера повод нашелся в передислокации части российских войск к юго-западным границам страны.

«Продолжение курса опасных провокаций, <…> усиление военного присутствия вокруг востока Украины <…> — ответ на это должен быть недвусмысленным и сильным. <...> Время дозированных санкций прошло. Масштабное замораживание счетов олигархов или отключение России от SWIFT должны стать реальными вариантами», — отметил европейский политик.

Очередная угроза Европарламента отключить Россию от SWIFT выглядит популизмом

Здесь стоит понимать, почему это заявление прозвучало именно вчера. Дело в том, что 13 апреля состоялась встреча министров обороны США и Германии Ллойда Остина и Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Они обсудили увеличение присутствия американских войск в Европе по линии Североатлантического альянса. Более того, в ближайшие дни американский военный контингент в Германии будет увеличен на 500 человек.

Понятно, что была затронута и тема России. Вокруг этих переговоров зазвучали соответствующие заявления. Например, германский политический деятель Петер Байер отметил, что на завершение строительства «Северного потока — 2» необходимо наложить мораторий. Это, дескать, поможет лучше договориться о сотрудничестве США и Германии.

А Менфред Вебер, в свою очередь, решил зайти с козырей и потребовал, чтобы Россию исключили из международной системы банковских транзакций.

Тут, кстати, стоит в очередной раз напомнить, что передислокация российских войск, на которую в своих границах РФ имеет право без всяких внешних разрешений или ограничений, вызвана именно действиями наших западных партнеров.

Дело в том, что в мае-июне этого года как раз у российских западных границ будут проходить учения Defender Europe 2021. В них примут участие порядка 40 000 солдат НАТО и союзников Альянса.

Даже с точки зрения этих дат и цифр активность России в плане передвижения ряда группировок войск в своих границах вполне понятна. Естественно, по мнению ряда «прогрессивно настроенных» европейских политиков, именно наша страна — «источник провокаций, агрессии и напряженности».

Очередная угроза Европарламента отключить Россию от SWIFT выглядит популизмом

Впрочем, уже сегодня международная конъюнктура несколько изменилась, проамериканским европейским политикам придется менять риторику. Накануне, 13 апреля, состоялись телефонные переговоры Джо Байдена и главы России Владимира Путина. Лидер США предложил президенту РФ встретится на нейтральной территории, чтобы обсудить вопросы глобальной безопасности. Это определенный, хотя пока и чисто символический, на уровне публичной риторики, шаг в сторону снятия напряженности и изменения формата отношений между США и Россией. Есть мнение, что на какое-то время господин Вебер и иже с ним «забудут» о своих категоричных заявлениях.

Тем не менее российский МИД отреагировал на смелое предложение европейского политика.

«От SWIFT пока не отказываемся, но если нам откажут в SWIFT, то будем задействовать другие системы», — заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

И такие системы как минимум для внутренних платежей и переводов есть. Это, к примеру, система передачи финансовых сообщений (СПФС), к которой подключены и страны Евразийского экономического союза. То есть даже на короткое время поставить Россию в условия полной финансовой изоляции не получится.

Также ряд экспертов высказывается, что даже если нашу страну отключить от SWIFT, то тут же возникнет множество структур-посредников. Да, это замедлит течение финансовых операций, да, сделает их дороже, но за короткое время, в районе нескольких недель. А потом все так или иначе вернется в норму, хотя, конечно, и с определенными издержками.

При этом нужно понимать еще и то, что SWIFT — это частная компания, которая не подчиняется ни США, ни Европарламенту. Центральный ее офис находится в Бельгии. Чтобы выдавить Россию из этой системы, санкции нужно накладывать не на нашу страну, а именно на саму SWIFT. А это уже качественно иной виток противостояния. Естественно, что никто из серьезных европейских политиков на такой шаг не пойдет, поскольку им этого не позволит крупный европейский бизнес, который сам работает и со SWIFT, и с Россией взаимодействует через эту систему.

Очередная угроза Европарламента отключить Россию от SWIFT выглядит популизмом

Есть европейские и американские компании, которые, несмотря на санкции, остаются партнерами России в ключевых для ЕС и США областях. Отключение РФ от глобальной системы банковских операций ударит не только по нам, но и по ним, а это уже никак не вписывается в риторику «политического прагматизма» США и Байдена, которую на днях сформулировал глава Госдепартамента Энтони Блинкен. Суть этой американской внешнеполитической концепции в том, чтобы сотрудничать с Россией по тем направлениям, которые выгодны Западу. Этой точки зрения сейчас придерживается отдельная внутренняя фракция в команде Байдена. Кажется, именно к этому политическому лобби на данный момент прислушивается американский президент.

В случае со SWIFT работает принцип «экономика решает». Чтобы экономически сотрудничать, нужна и адекватная универсальная система финансовых переводов. Именно этой системой на сегодняшний день является SWIFT.

В общем, понятно, что Манфред Вебер решил заняться политическим популизмом, но несколько не рассчитал момент, поскольку даже Байден, по сути, сдал назад в своей риторике в адрес России. Однако российским структурам и ответственным лицам все же лучше на всякий случай держать в уме и возможность отключения нашей страны от глобальной банковской системы. Ну, просто на всякий случай, чтобы если это все же случится, то для России это не было неприятной неожиданностью.

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