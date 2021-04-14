Очередная угроза Европарламента отключить Россию от SWIFT выглядит популизмом

Председатель Европейской народной партии, самой большой на текущий момент фракции Европарламента, Манфред Вебер, вчера, 13 апреля, в интервью медиагруппе Funke призвал Евросоюз отключить Россию от международной системы финансовых переводов SWIFT.

Подобные призывы со стороны ряда европейских и американских политиков звучат уже не первый раз. К примеру, в декабре прошлого года на подобные меры намекал победивший на выборах президента США Джозеф Байден.

Отключение от SWIFT, а точнее угрозы такого отключения России, всегда сопряжены с теми или иными политическими, а не экономическими поводами. Первые из них прозвучали после крымского референдума, затем нас хотели отключать от глобального банкинга «за ДНР и ЛНР», за якобы отравление Скрипалей. Подобная риторика имела место и в ходе эпопеи с Алексеем Навальным.

В случае с нынешним заявлением Манфреда Вебера повод нашелся в передислокации части российских войск к юго-западным границам страны.

«Продолжение курса опасных провокаций, <…> усиление военного присутствия вокруг востока Украины <…> — ответ на это должен быть недвусмысленным и сильным. <...> Время дозированных санкций прошло. Масштабное замораживание счетов олигархов или отключение России от SWIFT должны стать реальными вариантами», — отметил европейский политик.

Здесь стоит понимать, почему это заявление прозвучало именно вчера. Дело в том, что 13 апреля состоялась встреча министров обороны США и Германии Ллойда Остина и Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Они обсудили увеличение присутствия американских войск в Европе по линии Североатлантического альянса. Более того, в ближайшие дни американский военный контингент в Германии будет увеличен на 500 человек.

Понятно, что была затронута и тема России. Вокруг этих переговоров зазвучали соответствующие заявления. Например, германский политический деятель Петер Байер отметил, что на завершение строительства «Северного потока — 2» необходимо наложить мораторий. Это, дескать, поможет лучше договориться о сотрудничестве США и Германии.

А Менфред Вебер, в свою очередь, решил зайти с козырей и потребовал, чтобы Россию исключили из международной системы банковских транзакций.

Тут, кстати, стоит в очередной раз напомнить, что передислокация российских войск, на которую в своих границах РФ имеет право без всяких внешних разрешений или ограничений, вызвана именно действиями наших западных партнеров.

Дело в том, что в мае-июне этого года как раз у российских западных границ будут проходить учения Defender Europe 2021. В них примут участие порядка 40 000 солдат НАТО и союзников Альянса.

Даже с точки зрения этих дат и цифр активность России в плане передвижения ряда группировок войск в своих границах вполне понятна. Естественно, по мнению ряда «прогрессивно настроенных» европейских политиков, именно наша страна — «источник провокаций, агрессии и напряженности».

Впрочем, уже сегодня международная конъюнктура несколько изменилась, проамериканским европейским политикам придется менять риторику. Накануне, 13 апреля, состоялись телефонные переговоры Джо Байдена и главы России Владимира Путина. Лидер США предложил президенту РФ встретится на нейтральной территории, чтобы обсудить вопросы глобальной безопасности. Это определенный, хотя пока и чисто символический, на уровне публичной риторики, шаг в сторону снятия напряженности и изменения формата отношений между США и Россией. Есть мнение, что на какое-то время господин Вебер и иже с ним «забудут» о своих категоричных заявлениях.

Тем не менее российский МИД отреагировал на смелое предложение европейского политика.

«От SWIFT пока не отказываемся, но если нам откажут в SWIFT, то будем задействовать другие системы», — заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

И такие системы как минимум для внутренних платежей и переводов есть. Это, к примеру, система передачи финансовых сообщений (СПФС), к которой подключены и страны Евразийского экономического союза. То есть даже на короткое время поставить Россию в условия полной финансовой изоляции не получится.

Также ряд экспертов высказывается, что даже если нашу страну отключить от SWIFT, то тут же возникнет множество структур-посредников. Да, это замедлит течение финансовых операций, да, сделает их дороже, но за короткое время, в районе нескольких недель. А потом все так или иначе вернется в норму, хотя, конечно, и с определенными издержками.

При этом нужно понимать еще и то, что SWIFT — это частная компания, которая не подчиняется ни США, ни Европарламенту. Центральный ее офис находится в Бельгии. Чтобы выдавить Россию из этой системы, санкции нужно накладывать не на нашу страну, а именно на саму SWIFT. А это уже качественно иной виток противостояния. Естественно, что никто из серьезных европейских политиков на такой шаг не пойдет, поскольку им этого не позволит крупный европейский бизнес, который сам работает и со SWIFT, и с Россией взаимодействует через эту систему.

Есть европейские и американские компании, которые, несмотря на санкции, остаются партнерами России в ключевых для ЕС и США областях. Отключение РФ от глобальной системы банковских операций ударит не только по нам, но и по ним, а это уже никак не вписывается в риторику «политического прагматизма» США и Байдена, которую на днях сформулировал глава Госдепартамента Энтони Блинкен. Суть этой американской внешнеполитической концепции в том, чтобы сотрудничать с Россией по тем направлениям, которые выгодны Западу. Этой точки зрения сейчас придерживается отдельная внутренняя фракция в команде Байдена. Кажется, именно к этому политическому лобби на данный момент прислушивается американский президент.

В случае со SWIFT работает принцип «экономика решает». Чтобы экономически сотрудничать, нужна и адекватная универсальная система финансовых переводов. Именно этой системой на сегодняшний день является SWIFT.

В общем, понятно, что Манфред Вебер решил заняться политическим популизмом, но несколько не рассчитал момент, поскольку даже Байден, по сути, сдал назад в своей риторике в адрес России. Однако российским структурам и ответственным лицам все же лучше на всякий случай держать в уме и возможность отключения нашей страны от глобальной банковской системы. Ну, просто на всякий случай, чтобы если это все же случится, то для России это не было неприятной неожиданностью.