В Совфеде РФ одобрили закон об участии иноагентов в выборах

Москва, 14 апреля. Сенаторы Совфеда РФ одобрили законопроект о деятельности кандидатов на выборные должности, которые связаны с иноагентами.

Документ обязывает кандидатов на выборах, которые связаны с организациями-иноагентами, информировать об этом избирателей в своей агитации. Соответствующая информация должна быть в подписных листах. Кроме того, данные будут указаны в бюллетенях.

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