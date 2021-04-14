Вице-мэру Челябинска продлили арест по делу о получении взятки

Челябинск, 14 апреля. Центральный райсуд города продлил на три месяца арест замглавы города по экономическому развитию и инвестициям Олегу Извекову. Его подозревают в получении крупной взятки.

Судебное заседание по уголовному делу в отношении чиновника проходило в закрытом режиме. Суд удовлетворил ходатайство старшего следователя и оставил Извекова под стражей до 17 июля 2021 года. Правоохранители полагают, что вице-мэр Челябинска получил более 400 тыс. рублей от представителя коммерческой организации за покровительство.

Сотрудника ялтинской администрации подозревают в получении взятки в 150 тыс. рублей за «непринятие мер к владельцу участка, который без согласования с департаментом удалил часть насаждений у себя на земельном участке», сообщал сайт 360tv.ru. Чиновника и двух его коллег задержали.