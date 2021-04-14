Телеканалы закладывают один час в сетке вещания на обращение президента к парламенту

Москва, 14 апреля. Президент России Владимир Путин выступит с обращением к парламенту 21 апреля. Телеканалы закладывают один час в сетке вещания на послание главы государства.

Планируется, что трансляция послания президента Федеральному собранию состоится на Первом канале, «России-1» и НТВ с 12:00 до 13:00. Владимир Путин будет выступать с обращением к парламенту в центральном выставочном зале «Манеж».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, где Путин готовится к посланию Федеральному собранию. По его словам, в этом нет никакого секрета.