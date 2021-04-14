Гарик Харламов поздравил Кристину Асмус с днем рождения в посте про собаку

Москва, 14 апреля. Резидент Comedy Club Гарик Харламов решил подробно рассказать подписчикам о своей собаке по кличке Брюс и заодно поздравить экс-супругу, актрису Кристину Асмус с 33-летием.

Харламов в своем Instagram-аккаунте опубликовал снимок со своим домашним питомцем. В кадре юморист спит на диване, а на его плече удобно устроилась собака. Резидент Comedy Club предвосхищая все вопросы, которые могут возникнуть у подписчиков, решил детально рассказать о происходящем на фото. Так, он заявил, что очки во время сна помогают ему лучше видеть сны, а шторка на заднем плане на самом деле огромный аккордеон.

«Я не держу Брюса за хвост, он вероломно засунул его мне в руку! <...> Фотографирует дочь. Брюсу 7 лет. Порода Басенджи. Не продается. Хотя та еще морда продажная», — с юмором написал Харламов.

В ироничном посте про снимок с собакой юморист неожиданно поздравил с днем рождения бывшую жену Кристину Асмус. Экс-супругу он упомянул в последнем предложении, добавив лаконичное «ура». Актрисе 14 апреля исполнилось 33 года.

«Сегодня день рождение у моих сестер и бывшей жены! Ура! С 14 апреля всех!» — соригинальничал Харламов.

Подписчики оценили находчивость юмориста. В комментариях с юмором отметили, что это одно из лучших поздравлений с днем рождения.

«Поздравил так поздравил!»; «Ну очень завуалированное поздравление бывшей жены!»; «Лучшее поздравление, что я читала!»; «Отличное поздравление! Прямо мечта. С вечера бы ждала!» — написали фолловеры.

Именинница Кристина Асмус недавно решила поддержать тренд, заданный западными коллегами, и показать свою красоту без прикрас: без косметики, фильтров и фотошопа.