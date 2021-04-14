Сотрудник ФСИН и пятеро заключенных пострадали в ДТП в Норильске

Норильск, 14 апреля. Служебный автомобиль, этапировавший осужденных, на въезде в город слетел с трассы и опрокинулся на бок. ФАН публикует фото с места событий.

Один из пострадавших получил тяжелые травмы и был незамедлительно доставлен в реанимацию, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Остальных доставили в приемное отделение местной больницы для врачебного осмотра, по результатам которого медики примут решение о госпитализации.

По предварительной информации, заключенных этапировали из Норильска в аэропорт на специальный рейс. Сейчас на месте работают спасатели и сотрудники полиции. Им предстоит выяснить причину ДТП и все обстоятельства произошедшего.

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