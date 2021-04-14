Водитель легковушки влетел в столб на трассе в Ленобласти и погиб

Санкт-Петербург, 14 апреля. Смертельная авария произошла в ночное время суток на 512-м километре автомобильной дороги Новая Ладога — Вологда.

Водитель легкового автомобиля «Лада» по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения и на скорости врезался в столб. Удар был такой силы, что машина перевернулась, а столб накренился. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте, сообщили в Аварийно-спасательной службе.

Для деблокирования погибшего пришлось вызвать спасателей ПСО города Новая Ладога. Специалисты передали труп полиции. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку на месте происшествия. Им предстоит выяснить причину аварии и все обстоятельства трагедии.

Ранее ФАН опубликовал видео с места ДТП в Москве, где автобус протаранил фонарный столб.