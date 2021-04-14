ФАН узнал подробности последних минут жизни погибшей на тюбинге в Шерегеше бухгалтера

Кемерово, 14 апреля. Туристка из Новосибирска прокатилась на тюбинге на необорудованной трассе и погибла. Как стало известно ФАН, на опасное рандеву ее пригласил мужчина, с которым она впервые встретилась после пяти лет переписки в интернете.

Трагедия случилась 13 апреля около 11:30 по местному времени. В дежурные службы поступило сообщение, что на горнолыжном курорте «Шерегеш» травмировалась 51-летняя женщина. На место происшествия выдвинулись спасатели и врачи скорой медицинской помощи. Сотрудники МЧС обнаружили пострадавшую в бессознательном состоянии возле металлической постройки и спустили ее к подножью горы. Медики доставили женщину в реанимацию местной больницы, где она через непродолжительное время скончалась.

«По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти пострадавшей», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Кемеровской области Ирина Мазеева.

Как выяснили правоохранители, трасса не была оборудована для спуска на тюбинге.

«Мужчина и женщина были одиноки, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Женщина работала в Новосибирске на частном предприятии главным бухгалтером. Пять лет назад они познакомились в интернете и переписывались в одной из социальных сетей. Но личных встреч до трагедии у них не было».

Товарищ женщины по переписке — житель Барнаула — предложил ей наконец-то встретиться и пригласил на горнолыжный курорт.

«Мужчина давно занимается зимними видами спорта и захотел приобщить к головокружительным спускам свою виртуальную подругу. Они решили наконец встретится и отправились на Кузбасс», — дополнил источник.

На курорте мужчина взял в аренду тюбинг, и женщина решила скатиться с горы. По предварительным данным, она врезалась в металлическую постройку. У нее был констатирован перелом костей черепа, множественные переломы ребер и открытая травма головы.