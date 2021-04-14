Данила Козловский впервые подтвердил расставание с Ольгой Зуевой

Москва, 14 апреля. Известный российский актер, режиссер и продюсер Данила Козловский впервые рассказал о расставании с Ольгой Зуевой, которая родила ему дочь Оду Валентину.

Во время последнего интервью артист признался, что пока не готов говорить о причинах разрыва.

«Не хочу анализировать, это наша жизнь. Куда правильней сказать, что я поступил несправедливо по отношению к Оле. Она этого не заслуживает. Я бы сказал, гадко поступил. Но больше ничего говорить не буду», — сказал артист в эфире YouTube-шоу «А поговорить?».

Дочь Козловского сейчас находится с матерью в Америке, и это его очень тревожит. Он старается «как можно чаще» летать в США, чтобы видеться с малышкой и принимать участие в ее жизни. Актер считает себя эгоистичным человеком, поэтому был удивлен тому, когда в нем проснулись искренние отцовские чувства. Козловский также признался, что девочка носит фамилию матери.

Ранее звезда драмы «На районе» Ольга Зуева поделилась с поклонниками снимком подросшей дочери Оды Валентины. Артистка уклоняется от всех вопросов о расставании с отцом своего ребенка.